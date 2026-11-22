Uzun yıllar gazetecilik mesleğine emek veren ve kaleme aldığı köşe yazılarıyla tanınan Tahsin Tuna, 17 Kasım'da Bergama'da geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve defin:

Tuna için Bergama Maltepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza katılan yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar, dualarla merhuma veda etti. Cenaze töreninin ardından Tuna'nın naaşı Bergama Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hastane süreci ve müdahale:

Rahatsızlanmasının ardından Tuna ilk olarak Bergama Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından takip ve tedavi amacıyla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Basın camiasında uzun yıllar emek veren Tuna'nın vefatı, meslektaşları ve okurları arasında üzüntüye yol açtı.

GAZETECİ TAHSİN TUNA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI