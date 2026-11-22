Kızılay'ın Gazze müdahaleleri:

Türk Kızılay, Gazze'deki insani yardım çalışmalarını yerelde güçlendirmek amacıyla ofisini yeniden faaliyete geçirdi. Bağışçıların desteğiyle sürdürülen operasyonlar kapsamında tedarik edilen 5 bin 300 gıda kolisi, bölgenin muhtelif noktalarında ihtiyaç sahiplerine teslim edildi ve böylece yaklaşık 25 bin kişiye gıda yardımı ulaştırıldı.

Gıda ve su dağıtımı:

Dağıtım çalışmaları, yerel tespitlerle eşgüdümlü yürütülüyor. Gıda kolilerinin yanı sıra Kızılay ekipleri, temiz su ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik lojistik destek sağlıyor. Her gün yapılan su dağıtımıyla 150 ton içme suyu ulaştırılıyor ve bu sayede en az 15 bin kişinin temiz su ihtiyacı karşılanıyor.

Ayrıca Kızılay'ın bölgedeki aşevleri aracılığıyla sağlanan sıcak yemek desteğiyle günlük ortalama 30 bin kişinin yemek ihtiyacı gideriliyor. Bu faaliyetler, acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılanmasına katkı sağlıyor.

Sağlık, protez ve çocuklara destek:

Kızılay, saldırılar sonucunda uzuv kaybı yaşayanlar için başlattığı Protez-Ortez Destek Projesini Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordineli yürütüyor. Yararlanıcılar gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından kendilerine özel üretilen protezlere kavuşuyor.

Savaşın etkilerini en çok yaşayan çocuklara yönelik de Kızılay, Gazze - Neşeli Çocuklar Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ekipler, çocuklara oyunlar, gösteriler ve ikramlık dağıtımları düzenleyerek psikososyal destek sağlamayı amaçlıyor.

Kızılay yetkilileri, bölgede yürütülen faaliyetlerin bağışçılar ve yerel ortaklarla koordineli şekilde devam edeceğini belirtiyor ve yardım çalışmalarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini vurguluyor.

GAZZE’DE ÇOK YÖNLÜ İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN TÜRK KIZILAY, TEMİZ SU VE SICAK YEMEK DESTEĞİNE EK OLARAK GIDA YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR.