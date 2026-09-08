Ahmet Şafak Kayseri gecesine türkü ve coşku taşıdı

Ahmet Şafak kayseri sahnesinde üçüncü gün performansını sergiledi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahneye çıkan Ahmet Şafak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hayranlarıyla buluştu. Festival alanını dolduran izleyiciler, sanatçının repertuvarına yoğun ilgi gösterdi.

Konserde öne çıkan anlar:

Sahne performansı boyunca kalabalık, sanatçıya eşlik ederek gecenin ritmini yükseltti. Ahmet Şafak, ’Biz İşte Burdayız’, ’Muska’ ve ’Vay Delikanlı Gönlüm’ gibi sevilen parçalarını Kayserili müzikseverler için seslendirdi. Repertuvar ve sahne enerjisi, izleyicilerden beğeni topladı ve akşamı coşkulu bir atmosfere dönüştürdü.

Festival rotası ve etkinlik çeşitliliği:

Kayseri Kültür Yolu Festivali, konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin bir program sundu. Festival sahnesi, farklı sanatçıların performanslarıyla müzik dolu akşamlar yaşatmaya devam ediyor ve Kayseri'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYSERİ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE SAHNE ALAN AHMET ŞAFAK, SEVİLEN ŞARKILARIYLA KAYSERİLİ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU.