Kültürpark'ta Yıldız Tilbe ile şarkılar yükseldi

Kültürpark’ta sanat ve eğlence dolu bir akşam:

95. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganı eşliğinde üçüncü gününde de ziyaretçilerini ağırladı. Fuarın Çim Konserleri ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu programları, Kültürpark'ı akşam boyunca yoğun bir kalabalıkla doldurdu.

Yıldız Tilbe sahnesinde:

Yıldız Tilbe, Çim Konserleri kapsamında Kültürpark'ta sahneye çıkarak on binleri bir araya getirdi. Konser alanına saatler öncesinden gelen müzikseverler, sanatçının "Delikanlım" ile açtığı performansa coşkuyla eşlik etti. Tilbe'nin repertuarı boyunca izleyiciler şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek geceye eşlik etti; konser, fuarın en yoğun akşamlarından biri olarak kayda geçti.

Açıkhavada tek kişilik güçlü performans:

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit", Nezaket Erden'in tek kişilik yorumu ile izleyiciyle buluştu. Latife Tekin'in eserinden uyarlanan oyun, Dirmit karakteri üzerinden köyden kente uzanan değişimi, aile ilişkilerini ve bireyin çevresiyle mücadelesini sahneledi. Erden, dekor olarak sahnede yer alan tek bir saksı eşliğinde güçlü bir performans sergiledi.

Program sürüyor ve etkinlikler ücretsiz:

İEF kapsamında Çim Konserleri takviminde 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk yer alacak. Açıkhava Tiyatrosu programında ise 8 Eylül'de Doğu Demirkol (stand-up), 9 Eylül'de "Çok Güzel Hareketler 2", 10 Eylül'de Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla sunumuyla "Abur Cubur Show", 11 Eylül'de Atakan Çelik ve Safa Sarı'nın sahne aldığı "Sonkiüçdört" ve 12 Eylül'de Binnur Kaya ile Mert Fırat'ın rol aldığı "İki Kişilik Oyun" izleyicilerle buluşacak. Açıkhava Tiyatrosu'ndaki etkinlikler ücretsiz olarak sunulacak.

Fuarın ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros olurken, Kültürpark 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık kalmaya devam edecek. İEF, programını 13 Eylül'e kadar sürdürecek.

FUARIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE YILDIZ TİLBE’NİN ŞARKILARI BİNLERCE KİŞİNİN HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİĞİ COŞKULU ANLARA SAHNE OLDU.