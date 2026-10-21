Gazeteciliğin kamusal sorumluluğuna dikkat: İlim Gödekmerdan’dan 21 ekim mesajı

Sağlıkta Hak Sendikası başkanından 21 Ekim mesajı

Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada gazeteciliğin demokrasi ve toplumsal bilgilendirme açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Gazeteciliğin kamusal rolüne vurgu:

Gödekmerdan, mesajında basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, kamuoyunun doğru bilgiye hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmasında gazetecilerin üstlendiği sorumluluğu öne çıkardı. 'Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi basındır' ifadelerini kullandı.

Zorlu çalışma koşulları ve takdir:

Genel Başkan, dünyanın her köşesinde mesai saati gözetmeksizin ve pek çok zorluğa rağmen haber alma ihtiyacını karşılayan basın mensuplarının fedakârlığına dikkat çekti. Gödekmerdan, vatandaşları bilinçlendirme ve halkı haberdar etme çabalarını, 'her türlü takdiri hak eden' bir mücadele olarak nitelendirdi.

Mesajını, basın çalışanlarının gününü kutlayarak sürdüren Gödekmerdan, kamu yararını gözeten, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı çalışan tüm basın mensuplarına teşekkür etti ve onlara meslek hayatlarında başarı diledi. '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.'

SAĞLIKTA HAK SENDİKASI GENEL BAŞKANI İLİM GÖDEKMERDAN, 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ VESİLESİYLE BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI