Gazi devlet hastanesi ana binasına taşınıyor: kapasite ve hizmetler genişleyecek

Taşıma süreci ve hedefler

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin şehir hastanesine taşınmasının ardından boşalan ana binada tadilat çalışmaları hızla sürüyor. Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, boya ve fiziki düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Gazi Devlet Hastanesi’nin yaklaşık 2-3 ay içinde bu ana binaya taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Taşınma planı, mevcut hizmetlerin aksatılmadan devam etmesi ve yeni hizmetlerin kademeli olarak devreye alınması esasına göre hazırlanıyor. Tadilatın tamamlanması ile birlikte hem altyapı hem de hasta bakım kapasitesinde belirgin bir genişleme bekleniyor.

hizmet ve kapasite artışı:

Uras, taşınma sonrası Gazi Devlet Hastanesi’nin hizmet kapasitesinde önemli bir artış yaşanacağını belirtti. Buna göre hastanenin toplam yatak kapasitesi 550 yatağa çıkarılacak; poliklinik sayısı 115 olarak planlanıyor. Yoğun bakım yatak sayısı ise mevcut 70 yataktan 115'e yükseltilecek. İl Sağlık Müdürlüğü bu artışın hastanenin hasta kabul ve bakım kapasitesini en az yüzde 50 artıracağını ifade ediyor.

Bu kapsamlı büyümeyle Gazi Devlet Hastanesi, daha geniş bir hasta profiline hizmet verebilecek ve farklı nitelikte işlemlerin gerçekleştirildiği bir merkez hastane kimliğine kavuşacak.

yeni servisler ve kademeli devreye alma:

Taşınma süreciyle beraber daha önce hastanede yapılamayan bazı hizmetler de başlatılacak. Uras, anjiyo işlemlerinin yapılmaya başlayacağını, çocuk acil servisinin oluşturulacağını ve kadın doğum hizmetlerinin de hastanede verileceğini belirtti. Yeni hizmetlerin tümünün aynı anda değil, aşama aşama devreye alınacağı vurgulandı.

Uras şöyle dedi: “Biz yaklaşık 2-3 aylık süreç içinde Gazi Devlet Hastanesi’ni Eğitim Araştırma ana binasına taşıyacağız ve mevcut haliyle hizmet vermeye devam edecek. Akabinde anjiyo işlemini yapmaya başlayacağız. Sonrasında çocuk acil servisini aktif hale getireceğiz. Artık çocuk hastaları sadece şehir hastanesinde değil, Gazi Devlet Hastanesi’nde de çocuk acil servisiyle karşılanacak. Ayrıca kadın doğum hastalarının da başvurabileceği bir merkez haline gelecek.”

kapalı çocuk psikiyatri servisi:

Uras, taşıma ve revizyon sonrası hastanede kapalı çocuk psikiyatri servisi de oluşturulacağını açıkladı. Bu servisin hem il hem de bölge açısından önemli olduğunu belirten Uras, kapalı çocuk psikiyatri servislerinin Türkiye genelinde nadir olduğunu ve bu adımın bölgesel bir ihtiyaca yanıt vereceğini söyledi.

Planlanan revizyonun tamamlanmasının ardından Gazi Devlet Hastanesi, mevcut hasta yükünü hafifletmenin yanı sıra yeni servislerle bölge sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak bir merkez hastane rolü üstlenecek. Taşınma takvimi ve hizmete giriş tarihleri tadilat sürecine göre netleşmeye devam edecek.

YIKILACAK OLAN GAZİ DEVLET HASTANESİ