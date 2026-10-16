Gazi Tahir Güney son yolculuğuna uğurlandı

Vefatı ve yaşam öyküsü:

Tahir Güney, 1991 yılında Şırnak’ta girdiği çatışmada gazi oldu ve uzun yıllar çalıştıktan sonra mesleğini noktaladı. 56 yaşındaki Güney, önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Güney, gazi olduktan sonra uzun süre Devlet Demir Yolları’nda görev yaptı ve emekli olarak Nazilli'de yaşamını sürdürdü. Vefatı, sevenlerini ve tanıyanlarını derin üzüntüye boğdu.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Gazi Tahir Güney için bugün Nazilli'de askeri tören düzenlendi. Cenaze, Cuma namazı sonrasında kılınan namazın ardından Eğriboyun aile mezarlığı içindeki gaziler bölümüne defnedildi.

Tören, Denizli 11. Piyade Tugay komutanlığı tarafından icra edildi. Nazilli kaymakamı Huriye Küpeli Kan başta olmak üzere ilçe protokolü, çok sayıda vatandaş, aile yakınları ve TRAC Nazilli Şubesi üyeleri törene katıldı. Nazilli Müftüsü Hakan Türe cenaze namazını kıldırdı ve ardından helallik alındı.

Tören anı ve aileye teslim:

Cenaze defnedildikten sonra tabuta sarılı Türk bayrağı törenle oğuluna teslim edildi. Tabut üzerindeki bayrağın oğlu Alperen Güney'e verilmesi, törene katılanlar tarafından duygulu anlar olarak karşılandı.

Gazi Tahir Güney’in vefatı, hem ailesi hem de hizmet ettiği kurumlar ve gazi camiasında derin bir üzüntü yarattı. Tören, askeri ve sivil katılımla son görev saygısıyla tamamlandı.

AYDIN NAZİLLİ İLÇESİNDE YAŞAYAN, 1991 YILINDA ŞIRNAK’TA GİRDİĞİ ÇATIŞMADA GAZİ OLAN 56 YAŞINDAKİ TAHİR GÜNEY, ÖNCEKİ GÜN EVİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. GAZİ GÜNEY, BUGÜN DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.