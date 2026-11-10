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Gaziantep baklavası ABD’de yunan mutfaklarında talep görüyor

Hamido Baklava, coğrafi işaretli Gaziantep baklavasını ABD'deki farklı eyalet ve Yunan restoranlarına ulaştırarak lezzetin kaynağını gündeme taşıyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gaziantep baklavası ABD’de yunan mutfaklarında talep görüyor

Gaziantep baklavası amerika yolculuğu:

Hamido Baklava, Türkiye'de üretilen ve coğrafi işaretli Gaziantep baklavasını ABD'nin farklı eyalet ve bölgelerindeki restoranlara gönderiyor. Şirketin ABD distribütörü Adnan Yılmaz aracılığıyla yürütülen dağıtım ağı, ürünün sadece etnik Türk mekanlarında değil, Yunan mutfağı işletmeleri tarafından da tercih edildiğini gösteriyor.

restoran tercihi ve kültürel yankı:

Gaziantep baklavasının kökenine dair tartışmalar sürse de, Yunan restoranlarının tescilli ürünü doğrudan Gaziantep'ten temin etmesi dikkat çekiyor. Bu tercih, lezzetin coğrafi kaynağına dair tartışmayı yeniden alevlendirirken, aynı zamanda Gaziantep üretiminin uluslararası mutfaklarda gördüğü karşılığı da somutlaştırıyor.

ürün, üretim ve tescilin önemi:

Gaziantep baklavası; üretim yöntemi, kullanılan malzemeler ve özgün lezzetiyle coğrafi işaret tesciliyle korunan bir değer olarak öne çıkıyor. Hamido Baklava'nın restoranlara yaptığı teslimatları gösteren videolar, üretimin Gaziantep'ten Amerika'ya uzanan ihracat yolculuğunu belgeleyerek tüketici ve işletme tercihlerinin arkasındaki tedarik zincirini görünür kılıyor.

Dağıtım ağının genişlemesi, tescilli lezzetin hem pazarlama hem de kültürel miras boyutlarını canlı tutuyor. Adnan Yılmaz'ın restoranlarla yürüttüğü çalışmalara dair paylaşılan görseller, Gaziantep baklavasının farklı mutfaklar tarafından nasıl benimsendiğine dair somut örnekler sunuyor ve tescilin korunmasının önemini yeniden vurguluyor.

ABD&#039;DEKİ YUNAN RESTORANLARI GAZİANTEP BAKLAVASINI TERCİH EDİYOR

ABD'DEKİ YUNAN RESTORANLARI GAZİANTEP BAKLAVASINI TERCİH EDİYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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