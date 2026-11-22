Gaziantep Basketbol sahasında kritik galibiyet elde etti:

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 12. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol, kendi evinde Göztepe İsonem'i 65-56 mağlup etti. Kamil Ocak Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, kırmızı siyahlıların yoğun taraftar desteği önünde tamamlandı.

Karşılaşmayı Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Gaziantep Basketbol Başkanı İrfan Karakuzulu birlikte takip etti. Tribünlerin yüksek ilgisi ve takımın saha içindeki kararlı duruşu galibiyette belirleyici oldu.

maçın akışı:

Karşılaşma genel olarak düşük skorlu ve çekişmeli bir zeminde geçti. Gaziantep ekibi savunma direncini maç boyunca koruyarak rakibinin sayı üretimini sınırladı ve dikkatli hücum organizasyonlarıyla farkı korumayı başardı. Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayan kırmızı siyahlılar parkeden 65-56 üstünlükle ayrıldı.

başkanın değerlendirmesi:

Maç sonrası konuşan İrfan Karakuzulu, rakip karşısında kritik bir galibiyet elde ettiklerini vurguladı ve takımını tebrik etti. Karakuzulu, "Bizim için son derece önemli ve kritik bir karşılaşmaydı" ifadelerini kullanarak sezon başında belirledikleri hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Karakuzulu ayrıca takımın ve teknik heyetin sergilediği mücadeleden memnuniyet duyduğunu, önlerindeki maçları tek tek değerlendirerek yola devam edeceklerini ve tribünleri doldurarak destek veren hemşehrilerine teşekkür ettiğini aktardı.

GAZİANTEP BASKETBOL’DAN KRİTİK GALİBİYET