Gazi yarı maratonu 8. kez coşkuyla gerçekleşti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 8. Gazi Yarı Maratonu, kentte renkli görüntülere ve heyecan dolu yarışlara sahne oldu. Organizasyon, Gaziantep’in kurtuluşunun 105. yıl dönümü ve şehitleri anma kapsamında, Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kahramanın anısını yaşatmak ve kentte spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Yarış, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden start aldı; startı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ve protokol üyeleri verdi.

Katılım ve parkur:

Bu yıl organizasyona, Türkiye’nin 58 farklı şehrinden 1.698 sporcu ile 22 ülkeden 118 yabancı olmak üzere toplam 1.816 sporcu katıldı. Geçen yılki 1.498 katılımcı sayısına kıyasla katılım 318 kişi artarak yaklaşık yüzde 21 yükseldi. Halk etkinlikleri de geniş ilgi gördü; halk koşusuna 7’den 70’e 5 binden fazla Gazi şehirli katıldı. Sporcular, tarihi sokak ve caddelerden oluşan parkurda 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometrelik yol koşusunda mücadele etti; aynı zamanda vatandaşlara açık halk yürüyüşü de düzenlendi.

Yetkililerin mesajları:

Maraton öncesinde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katılımcılara hitaben şunları söyledi: "Herkes yatarken sizler koşmak için geldiniz. Siz Şehitkamil’in azameti için geldiniz. Siz Şahinbey’in yiğitliği için geldiniz. Siz Karayılan’ın azmi için geldiniz. 105 yıl önce ecdat niye koştuysa onun için koşuyoruz. ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruat’ dedi. İman varsa imkan vardır. Atalarımızın cesareti bizim için çok kıymetli. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün gazilerimizi, bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz."

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ise Gaziantep’in yalnızca bir gurme şehir olmadığını, aynı zamanda sporun başşehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak organizasyona gösterilen yoğun katılıma dikkat çekti. Karadağ, etkinliğin İstanbul Maratonu’ndan sonra en fazla yabancı katılıma sahip organizasyonlardan biri olduğunu söyledi ve yarışan herkese "sakatlık olmadan güzel bir derece" diledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Bugün birlik, beraberlik, Gaziantep, ülkemiz için koşacağız" dedi. Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen etkinliğin bayram havasında geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da organizasyona katkı verenleri tebrik etti. MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ömer Alper Köroğlu ve organizasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Özdal da etkinliğin önemine vurgu yaptı.

8. Gazi Yarı Maratonu, tarihi mirası sporla buluşturarak hem anma hem de spor kültürünü yaygınlaştırma hedeflerini bir arada taşıdı; kent sakinleri ve sporcular, Gaziantep sokaklarında tarihe saygı yürüyüşünü koşuyla birleştirdi.

GAZİ YARI MARATONU'NDA SPORCULAR VE 7'DEN 70'E GAZİ ŞEHİRLİLER TARİH İÇİN KOŞTU