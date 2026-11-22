maç özeti:

Kahramanmaraş Merkez'de oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraş İstiklal Spor 2-1 galip geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 2. dakikada Berkan Fırat ile öne geçti ve erken golün verdiği avantajı büyük bölümünde korudu. Rakip takımın baskısı ikinci yarıda arttı; 66. dakikada Erdem Erdoğan ile skoru eşitlediler. Ancak Kahramanmaraş 81. dakikada Yasin Abdioğlu ile yeniden üstünlüğü sağladı ve maçın son bölümlerinde skoru tutmayı başardı.

Karşılaşma temposu ve oyun dengesi, her iki takımın da yaptığı değişikliklerle şekillendi. Ev sahibi erken golün getirdiği kontrollü oyunu sürdürmeye çalışırken, Adana 01 FK daha fazla topa sahip olma ve atak organizasyonlarıyla cevap verdi. Son bölümde fiziksel mücadele ve yerleşik savunma önem kazandı; Kahramanmaraş savunması rakibin son hamlelerini savuşturdu.

kadrolar ve değişiklikler:

Kahramanmaraş İstiklal Spor: Yavuz Aygün, Emir Kayacık, Taner Gümüş, Görkem Bitin (Yasin Abdioğlu dk. 74), Yusuf İnci (Bünyamin Yürür dk. 58), Berk Taşkın, Berkan Fırat (İbrahim Halil Talay dk. 58), Ömer Kuşan (Enes Yılmaz dk. 39), Sefa Narin (Alpaslan Öztürk dk. 74), Muhammet İmre, Talha Yünkuş.

Adana 01 Futbol Kulübü: Taha Cengiz Demirtaş, Erkan Sasa (Mikail Arslan dk. 83), Emre Keleşoğlu, Hakan Demir (Atamer Bilgin dk. 36), Aliemirhan Akçay (İshak Kurt dk. 55), Tuna Sezen (Emre Sağlık dk. 55), Mehmet Ali Büyüksayar (İlhami Sıraçhan Nas dk. 83), Erdem Erdoğan, Yusuf Abdioğlu, Samed Ali Kaya, Ali Suhan Demirel.

sarı kartlar, hakemler ve maçın dönüm noktaları:

Maçı yöneten hakemler Adnan Deniz Kayatepe, Yaşar Can Daşdelen, Muhammet Metin Taş olarak kayıtlara geçti. Mücadelede sarı kart gören oyuncular arasında Kahramanmaraş İstiklal Spor'dan Muhammet İmre, Yavuz Aygün ve İbrahim Halil Talay; Adana 01 FK'dan ise Hakan Demir ve İlhami Sıraçhan Nas yer aldı. Erken dakika golü, maçın ana kırılma anı oldu; Adana 01 FK'nın 66. dakikada gelen cevabı oyunu yeniden dengeledi, fakat 81. dakikadaki Yasin Abdioğlu'nun golü ev sahibine üstünlüğü tekrar getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR EVİNDE ADANA 01 FK'Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİ