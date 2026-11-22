maç özeti

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK karşısında 1-0 galip geldi. Karşılaşmanın tek golü 70. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi ve konuk ekip Kazım Karabekir Stadı'ndan üç puanla ayrıldı.

önemli anlar:

56. dakikada İbrahim Diabate'nin ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Arda Özçimen kontrol etti. 70. dakikada sağ kanattan Arda Okan'ın ortasında arka direkte Juan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşu kale ağzında tamamlayan Efkan Bekiroğlu topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı. 85. dakikada Sinclair Armstrong'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu Ertuğrul Taşkıran ayaklarıyla kurtardı; bu müdahale maçın skorunu korudu.

kadrolar ve notlar:

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Festy Ebosele dk. 79), Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze (Mustafa Fettahoğlu dk. 80), Brandon Baiye (Sefa Akgün dk. 80), Elisha Owusu, Martin Rodriguez (Miguel Cardoso dk. 71), Gyrano Kerk (Eren Tozlu dk. 60), Ibrahim Diabate

Yedekler: Matija Orbanic, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada, Yakup Kırtay

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi, Faustino Anjorin (dk. 69), Richard Akkonor (Ege Yıldırım dk. 84), Alexis Antunes (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Juan Silva (Janderson Kosta dk. 84), Andre Henrique (Sinclair Armstrong dk. 35)

Yedekler: Şamil Öztürk, Allan, Alex Matos, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gol: Efkan Bekiroğlu (dk.70) (Göztepe)

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Gyrano Kerk, Miguel Cardoso (Erzurumspor FK)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE’YE 1-0 MAĞLUP OLDU.