Ordu Üniversitesi URAP 2026-2027 listesinde önemli bir sıçrama kaydetti

Ordu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2026-2027 Türkiye üniversite sıralamasında dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Geçen yıl 99. sırada olan üniversite, bu yıl 15 basamak birden yükselerek 199 üniversite arasında 84. sıraya çıktı.

sıralamadaki detaylar:

Sıralama kapsamında Ordu Üniversitesi; 126 devlet üniversitesi arasında 69., 2000 sonrası kurulan 127 üniversite arasında 33. ve tıp fakültesi bulunan 114 üniversite içinde 63. sırada yer aldı. URAP değerlendirmesi, üniversitelerin bilimsel yayın ve atıf sayıları, doktora mezunları, uluslararası ve yurt içi ortak makaleler ile TÜBİTAK projeleri de dahil olmak üzere 15 farklı gösterge üzerinden yapılıyor.

akademik performansta süreklilik:

Ordu Üniversitesi'nin toplam akademik performans puanı da son üç değerlendirme döneminde artış gösterdi. Üniversitenin puanı 2024-2025 döneminde 561,76, 2025-2026 döneminde 582,94 ve 2026-2027 döneminde 589,83 olarak açıklandı. Bu artış, kurumun bilimsel üretkenlik ve araştırma kapasitesinde izlenen istikrarlı yükselişi işaret ediyor.

URAP sıralamasında sağlanan ilerlemenin, kurumun araştırma odaklı çalışmalarının karşılığını verdiği ve akademik performansın artırılmasına yönelik stratejilerin etkili olduğuna dair işaretler taşıdığı değerlendiriliyor. Söz konusu göstergelerdeki iyileşme, hem yayın sayısı hem de uluslararası iş birlikleri gibi alanlarda sağlanan kazanımlarla ilişkilendiriliyor.

rektörün değerlendirmesi:

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, sıralamadaki yükselişin üniversitenin bilimsel üretkenliği ve araştırma kapasitesini geliştirmek için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Rektör Baş, "Elde edilen bu gelişmeyi, akademik üretkenliğimizi ve araştırma kapasitemizi daha ileriye taşımak için önemli bir motivasyon olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Rektör Baş ayrıca, üniversitenin gelişimine katkı sunan tüm akademik ve idari personele, araştırmacılara ve paydaşlara teşekkür ederek, eğitimde ve araştırmada ilerleme hedefiyle çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

URAP sıralamasındaki bu tür yükselişler, üniversitelerin ulusal görünürlüğünü artırırken akademik kadro motivasyonunu ve bölgesel değer üretimini de olumlu yönde etkileyebilir. Ordu Üniversitesi'nin önümüzdeki dönemlerde de benzer performans artışlarını sürdürüp sürdüremeyeceği, yayımlanan göstergeler ve üniversitenin stratejik öncelikleri ile yakından izlenecek.

REKTÖR PROF. DR. ORHAN BAŞ