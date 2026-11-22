pazarspor 1-2 amasyaspor fk:
TFF 3. Lig 13. haftasında Pazarspor, evinde Amasyaspor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maç Pazar İlçe Stadı'nda oynandı ve sonuç, son dakikada gelen golle belirlendi.
goller ve maçın dönüm noktaları:
15. dakikada Muhammed Baltacı Pazarspor'u 1-0 öne geçirdi. 61. dakikada Safa Kınalı skoru eşitledi. Karşılaşmanın kaderini ise 90+4'te Atalay Gürel belirledi ve Amasyaspor FK'ya galibiyeti getirdi.
kadrolar, oyuncu değişiklikleri ve kartlar:
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Emre Akgün, Eren Türkkal, Aykut Civelek, Abdullah Şahin (Yusuf Işık dk. 90), Efe Sayhan (Aziz Demir dk. 63), Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 72), Erhan Şengül (Seçkin Fırıncı dk. 85), Mete Han Genç, Muhammed Baltacı (Cengiz Özuslu dk. 85), Ata Kurtuluş.
Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Buğrahan Bekar, Fatih Ergen, Murat Şevik, Mücahit Çakır, Hasan Çelik (Atalay Gürel dk. 63), Serdar Eylik, Savaş Çakır (Ahmet Emin Aksakal dk. 63), Safa Kınalı (Mikail Olgun dk. 76), Muhammet Doğukan Kalkışım, Muhammet Karahan (Ali Erkin dk. 86).
Sarı kartlar: Mete Han Genç (Pazarspor); Serdar Eylik, Muhammet Karahan (Amasyaspor FK).
TFF 3. LİG'İN 13. HAFTASINDA PAZARSPOR, SAHASINDA AMASYASPOR FK'YA 2-1 MAĞLUP OLDU.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!