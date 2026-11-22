Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, Köyceğiz Yayla Mahallesi'nde 1970'li yıllardan bu yana kullanılan içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında hattın 3 bin metrelik bölümü baştan aşağı değiştiriliyor; hedef, sık sık arıza veren eski hatları kaldırmak ve su dağıtımını daha güvenilir hale getirmek.

Yenileme çalışması sayesinde dağınık abone bağlantıları düzenleniyor ve su, evlere ana şebeke üzerinden daha düzenli şekilde ulaştırılacak. Bu adım hem arıza sıklığını düşürecek hem de abonelere kesintisiz hizmet sağlamayı kolaylaştıracak.

Enerji verimliliği ve su kaynakları yönetimi:

MUSKİ Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, proje ayrıca Köyceğiz merkezine fazla su aktaracak yeni bağlantıyı da içeriyor. Bu bağlantı ile Köyceğiz'de kuyulardan su temin etmek için kullanılan pompaların çalışma süresi azalacak ve dolayısıyla enerji tüketimi düşürülecek. Proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğünde hayata geçiriliyor.

Yetkililer, altyapı yenilemesinin hem işletme maliyetlerini azaltacağını hem de bölgedeki su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Yenileme tamamlandığında hem su kalitesi hem de dağıtım güvenliği açısından somut iyileşmeler bekleniyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) EKİPLERİ TARAFINDAN 55 YILLIK KÖYCEĞİZ YAYLA MAHALLESİNİN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLENİYOR.