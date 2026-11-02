Gaziantep FK'de düşüş sürüyor: beş maçlık yenilgi serisi

maç ve takımın durumu:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Gaziantep Futbol Kulübü, maçı 2-0 kaybederek ligde üst üste beşinci mağlubiyetini yaşadı. Bu sonuç, kırmızı-siyahlı ekibin ligdeki kötü gidişatını sürdürdüğünü işaret ediyor.

sezonun kronolojisi:

Sezonu Rumen teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde açan Gaziantep FK; Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ve evinde Çaykur Rizespor'a yenildi. Dördüncü hafta öncesi takımın başına Orhan Ak getirildi. Ak yönetiminde ilk maçta Göztepe'yi 4-2 mağlup eden ekip, bir sonraki haftada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Ancak sonraki dönemde Kocaelispor'a 2-0, Çorum FK'ya 3-0, Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ya 3-1 ve son olarak Trabzonspor'a 2-0 yenilgi geldi.

sıradaki randevu:

Bu seriyle birlikte Gaziantep FK, 8 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ligde 11. haftada, 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak ve seriyi sonlandırmak için bu maça odaklanacak.

GAZİANTEP FK'DAN 5 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİ