Dolar 49,9354 +0,01%
Euro 56,0889 +0,66%
Bist 10.997,73 +2,21%
Altın Gram 6.349,91 +1,44%
EUR/USD 1,1223 +0,52%
Brent Petrol 106,21 -6,37%
--°

Gaziantep FK'de düşüş sürüyor: beş maçlık yenilgi serisi

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Trabzonspor'a 2-0 kaybeden Gaziantep FK, ligde üst üste beşinci yenilgisini aldı ve 8 puanla düşme hattının hemen üstünde.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziantep FK'de düşüş sürüyor: beş maçlık yenilgi serisi

maç ve takımın durumu:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Gaziantep Futbol Kulübü, maçı 2-0 kaybederek ligde üst üste beşinci mağlubiyetini yaşadı. Bu sonuç, kırmızı-siyahlı ekibin ligdeki kötü gidişatını sürdürdüğünü işaret ediyor.

sezonun kronolojisi:

Sezonu Rumen teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde açan Gaziantep FK; Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ve evinde Çaykur Rizespor'a yenildi. Dördüncü hafta öncesi takımın başına Orhan Ak getirildi. Ak yönetiminde ilk maçta Göztepe'yi 4-2 mağlup eden ekip, bir sonraki haftada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Ancak sonraki dönemde Kocaelispor'a 2-0, Çorum FK'ya 3-0, Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ya 3-1 ve son olarak Trabzonspor'a 2-0 yenilgi geldi.

sıradaki randevu:

Bu seriyle birlikte Gaziantep FK, 8 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ligde 11. haftada, 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak ve seriyi sonlandırmak için bu maça odaklanacak.

GAZİANTEP FK&#039;DAN 5 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİ

GAZİANTEP FK'DAN 5 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minik yüzücülerden cumhuriyet kutlamasında umut veren performans
images

Sivasspor antrenman temposunu yükseltti, hedef Vanspor FK
images

Nazilli teknik direktörü iptal edilen gole tepkili, hedef Aydınspor derbisi
images

Okul salonlarından sahalara: Manisa'da 60 bin öğrencili yeni spor sezonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırsalın öncelikleri masaya yatırılıyor: Karabük İl Genel Meclisi 2027 bütçe görüşmelerine başladı

Tribünde dayanışma: 100 öğrenci Bursaspor karşılaşmasını izledi

Yüksekova il statüsü için hazırlanan yol haritasında öne çıktı

Küçükçekmece'de metrobüs motorunda çıkan yangın seferleri aksattı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı