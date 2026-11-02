Minik yüzücülerden cumhuriyet kutlamasında umut veren performans

körfez gençlerbirliği minikleri dilovası'nda yarıştı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzme takımı, 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde Dilovası Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 7-9 Yaş Anma Yarışlarına katıldı. Organizasyon, kulübün yeni kurulan genç kadrosu için hem deneyim hem de gelişim fırsatı sundu.

yarışma detayları ve katılım:

Etkinliğe toplam 25 kulüpten 357 sporcu katıldı. Küçük yaş grubu olması sebebiyle sıralama yapılmadı ve yarışlara katılan her sporcuya katılım madalyası verildi. Körfez Gençlerbirliği organizasyonda 15 sporcu ve 2 antrenörden oluşan bir kafileyle temsil edildi.

Minik sporcular havuzda sergiledikleri mücadele ve gelişim düzeyiyle göz doldurdu. Yeni kurulmuş bir takım olmalarına rağmen ortaya koydukları performans, kulüp yönetimi ve teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı.

teşekkür ve değerlendirme:

Müsabakaların ardından kulüpten yapılan açıklamada, görev alan teknik ekibin emeği vurgulandı. Açıklamada özellikle yaş grubu sorumlusu Alpcan Damar ile takım antrenörü Umut Yıldırım başta olmak üzere tüm teknik kadro tebrik edildi.

Ayrıca kulüp, spora ve sporcuya desteğini hiç esirgemeyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kulüp yöneticileri ve büyüklerine teşekkürlerini sundu. Organizasyon, küçük yüzücüler için hem anı hem de geleceğe yönelik umut verici bir ölçüm niteliği taşıdı.

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ YÜZME TAKIMI, 357 SPORCU İLE GELECEĞE KULAÇ ATTI.