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Sivasspor antrenman temposunu yükseltti, hedef Vanspor FK

Sivasspor, 7 Kasım’da Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla başladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivasspor antrenman temposunu yükseltti, hedef Vanspor FK

çalışmanın genel görünümü:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşma için hazırlıklara başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Vanspor FK maçına yönelik antrenmanı teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirdi.

antrenman içeriği:

Seans, yoğunlaştırılmış ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından futbolcular üzerinde pas çalışmaları yapıldı ve antrenmanın devamında takım düzeyinde taktik çalışması uygulandı. Teknik heyet, maç planına uygun programı sahada denedi.

oyuncu dağılımı ve dinlenme:

Çalışmada, Boluspor maçında süre alan oyunculara farklı bir program uygulandı; bu isimler yenileme antrenmanı yaptı. Teknik heyet gözetiminde yürütülen seans, maç öncesi hazırlıkları tamamlamaya yönelik plan doğrultusunda sürdü.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 14. HAFTASINDA DEPLASMANDA VANSPOR FK İLE...

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 14. HAFTASINDA DEPLASMANDA VANSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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