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Nazilli teknik direktörü iptal edilen gole tepkili, hedef Aydınspor derbisi

Nazilli Şehir Spor teknik direktörü Ayhan Yıldız, Sazlı Gençlikspor karşısında iptal edilen golü eleştirirken takımın Aydınspor derbisine hazırlandığını söyledi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Nazilli teknik direktörü iptal edilen gole tepkili, hedef Aydınspor derbisi

maç özeti:

Nazilli Şehir Spor, 2. haftada sahasında konuk ettiği Sazlı Gençlikspor ile taraftarları önünde 0-0 berabere kaldı. Tribünlerin dolu olduğu karşılaşmada iki ekip de aradığı golü bulamayınca mücadele başladığı gibi tamamlandı. Maç sonrası teknik heyet ve oyuncuların değerlendirmeleri, karşılaşmanın kaderinin bazı hakem kararlarına bağlı kaldığını gösterdi.

yıldız'ın iptale tepkisi:

Karşılaşmanın ardından konuşan Teknik Direktör Ayhan Yıldız, maç boyunca rakibin tecrübesine vurgu yaptı ve iptal edilen gol konusunda açık tepki gösterdi. Yıldız, "Gol pozisyonu az bir karşılaşma oldu. Tecrübeli bir takıma karşı oynadık. İsmine baktığınızda Sazlı diye geçiyor ama oyuncuların büyük kısmını yakından tanıyorum, birçoğuyla daha önce çalıştım. Yıllarca profesyonel liglerde mücadele etmiş tecrübeli isimlere sahipler. Buna rağmen sahadan galip ayrılabilirdik. Hakemin bariz golümüzü iptal edişini herkes gördü" ifadelerini kullandı. Bu sözler, maçın kritik anlarının ve hakem kararlarının takım performansı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

eksikler, oyun ve gelecek planı:

Yıldız, takımın saha içindeki eksiklerine de açıkça değindi. Teknik adam, savunmada görece istikrar bulunduğunu söylerken orta saha ve hücum hattındaki üretkenlik sorununun altını çizdi: "Takımımız savunmada maşallah nazar değmesin çok fazla bir problem yaşamıyor. Ancak orta saha ve ön tarafta sıkıntılarımız var. Eğer hücum hattını biraz daha üretken hale getirebilirsek, bu takım gidip Aydınspor’u deplasmanda yenebilecek güçte." Bu değerlendirme, kadronun önceliğinin yaratıcı orta saha çözümleri ve gol üretebilen forvet kombinasyonları olduğunu işaret ediyor.

Önlerindeki fikstürün zorluğuna da değinen Yıldız, takımı mental ve fiziksel olarak derbiye hazırlama planlarından bahsetti: "Fikstürümüz gerçekten çok zor, lige iddialı ekiplerle başladık. Şu zorlu fikstürü lehimize çevirebilirsek önümüz tamamen açılacak. Önümüzde bir Aydınspor derbisi var. Genç ve dinamik bir kadroları var, aralarında birkaç tane de tecrübeli oyuncu barındırıyorlar. Bugünden itibaren çalışmalarımıza hız kesmeden başlıyoruz. Gideceğiz, orada aslanlar gibi maçımızı oynayacağız."

Yıldız ayrıca maçta takıma destek veren taraftara teşekkür ederek genç oyuncuların bu atmosferden etkilendiğini belirtti: "Bizi yalnız bırakmayan, stadı hınca hınç dolduran taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Kadromuzdaki birçok genç oyuncumuz ilk kez böyle bir taraftar topluluğu ve atmosfer önünde sahaya çıktı." Teknik heyetin mesajı nettir: hakem kararlarına rağmen eksikler üzerinden çalışılacak ve önümüzdeki derbiye odaklanılacaktır.

NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, LİGİN 2. HAFTASINDA SAHASINDA AĞIRLADIĞI TECRÜBELİ RAKİBİ SAZLI...

NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, LİGİN 2. HAFTASINDA SAHASINDA AĞIRLADIĞI TECRÜBELİ RAKİBİ SAZLI GENÇLİKSPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI. KARŞILAŞMA SONRASI ÇARPICI DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN TEKNİK DİREKTÖR AYHAN YILDIZ, İPTAL EDİLEN GOLE TEPKİ GÖSTERİRKEN, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OYNANACAK KRİTİK AYDINSPOR DERBİSİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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