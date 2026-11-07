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Gaziantep FK'de Orhan Ak dönemi karşılıklı anlaşmayla sonlandı

Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdığını duyurdu; Ak'ın takım başındaki bilançosu 9 maç, 2 galibiyet.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziantep FK'de Orhan Ak dönemi karşılıklı anlaşmayla sonlandı

kulüp açıklaması:

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını karşılıklı anlaşma ile ayırdığını resmen açıkladı. Kulüp açıklamasında Ak'ın görev yaptığı süre boyunca gösterdiği özveri, emek ve katkılardan dolayı teşekkür edildi ve kendisine kariyerinde başarılar dilendi.

kasımpaşa maçı ve süreç:

Dün oynanan ve 2-0 sonuçlanan Kasımpaşa maçının ardından Orhan Ak, daha önce "istifa ile ilgili şu an gelişme yok, her şey çok sıcak" ifadelerini kullanmıştı. Buna rağmen kulüp ile bugün yapılan görüşmeler sonrası yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığı bildirildi.

istatistikler ve kısa değerlendirme:

Orhan Ak, Gaziantep ekibinin başında lig ve kupada toplam 9 maça çıktı; bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet kaydedildi. Kulüp açıklamasında ayrılığın herhangi bir talep içerilmeden gerçekleştiği ve Ak ile ekibine başarı dilekleri tekrarlandı.

ORHAN AK

ORHAN AK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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