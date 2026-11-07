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Amasyaspor evinde disiplinli oyunla Galata SK'yı 2-0 yendi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Amasyaspor, 12 Haziran'da oynanan karşılaşmada Serdar Eylik ve Mücahit Çakır'ın golleriyle Galata SK'yı 2-0 yendi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Amasyaspor evinde disiplinli oyunla Galata SK'yı 2-0 yendi

maç özeti:

TFF 3. Lig 1. Grup 10. haftasında Amasyaspor, 12 Haziran'da 12 Haziran Stadı'nda konuk ettiği Galata SK karşısında etkili ve kontrollü bir oyunla maçı 2-0 kazandı. Ev sahibi ekipte ilk yarıda bulunan pozisyonları değerlendiren Serdar Eylik'in golü skoru öne taşıdı; ikinci yarıda Mücahit Çakır farkı ikiye çıkardı. Galata SK ise 68. dakikada Berkay Kençtemur'un kırmızı kart görmesiyle dezavantaja düştü.

kilit anlar ve sonuçlar:

Goller: Serdar Eylik (dk. 26), Mücahit Çakır (dk. 65) — her iki gol de Amasyaspor FK adına kaydedildi. Kırmızı kart: Berkay Kençtemur (dk. 68) (Galata SK). Sarı kartlar: Mücahit Çakır, Murat Şevik (Amasyaspor FK); Arda Çeşmebaşı (Galata SK). Maçın hakem üçlüsü Hakan Yüncü, Kazım Tuna Demir ve Orhun Ötü olarak görev yaptı.

kadrolar ve değişiklikler:

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan; Hasan Çelik (Atalay Gürel dk. 77), Serdar Eylik, Savaş Çakır (Ahmet Emin Aksakal dk. 77), Buğrahan Bekar, Safa Kınalı, Muhammet Doğukan Kalkışım (Yunus Emre Kobya dk. 89), Fatih Ergen, Murat Şevik, Mücahit Çakır, Muhammet Karahan (Muhammed Öztürk dk. 82).

Galata SK: Kaan Mert Vardar; Cemal Azad Demir (Muhammed Sipahiler dk. 71), Berkay Kençtemur, Arda Çeşmebaşı (Yıldıray Koçal dk. 46), Ali Özdemir (Muhammet Apaydın dk. 78), Muharrem Öner, Demir Mermerci, Ökkeş Karaoğlu (Sercan Kaya dk. 86), Cihangir Çağlıyan, Hasan Hüseyin Öztürk (Ömer Turan dk. 86), Aziz Aksoy.

Maç boyunca Amasyaspor savunmada disiplinini korudu ve atılan gollerin ardından kontrollü tempoyu sürdürerek rakibin dönüş çabalarını etkisizleştirdi. Galata SK'nın eksik kalması ve maç içinde yapılan değişiklikler sonucu dengeyi kurmakta zorlandı. Son düdükle birlikte Amasyaspor sahadan üç puanla ayrıldı.

TFF 3. LİG 1. GRUP 10. HAFTASINDA AMASYASPOR, KONUK ETTİĞİ GALATA SK’YI 2-0’LIK SKORLA MAĞLUP...

TFF 3. LİG 1. GRUP 10. HAFTASINDA AMASYASPOR, KONUK ETTİĞİ GALATA SK’YI 2-0’LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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