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kocaeli'nin genç kız atletleri balıkesir'den kupalarla döndü

Balıkesir'deki Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Şampiyonası'nda Kocaeli'nin kız atletleri U18 ve U16'da bireysel ve takım dereceleriyle kupalar kazandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

kocaeli'nin genç kız atletleri balıkesir'den kupalarla döndü

Kocaeli'nin genç atletleri Balıkesir'den kupalarla döndü

Balıkesir'de düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Şampiyonası'nda Kocaelili kız sporcular, hem bireysel hem de takım sonuçlarıyla dikkat çekti. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan seçmelerin ardından Gençlik Spor Kulübü adına yarışan atletler, antrenör Afşin Göler yönetiminde parkuru başarıyla tamamladı.

u18 kızlarda bireysel ve takım performansı:

U18 kızlar kategorisinde Melek Akbay rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Aynı kategoride yarışan Esma Nur Yıldız ikinci sırayı alırken, Asya Marabaoğlu altıncı olarak tamamladı. Bireysel derecelerin yanı sıra Kocaeli takımı kategoride üçüncü olarak takım klasmanında da podyuma çıktı.

u16'da takım şampiyonluğu ve bireysel katkılar:

U16 kızlarda Kocaeli ekibi takım halinde şampiyonluk elde etti. Takım başarısına bireysel olarak da katkı veren sporculardan Melek Yıldız üçüncü, Ceylan Dağ ise beşinci sırayı aldı. Bu sonuçlar, takımın genel zaferindeki payı net biçimde ortaya koydu.

hedef 28 kasım'daki yarı final:

Balıkesir'deki başarı ile moralleri yükselen Kocaelili atletler, gözlerini 28 Kasım tarihinde Kocaeli'de düzenlenecek Yarı Final Kros Yarışması'na çevirdi. Kendi kentlerinde yapılacak bu organizasyonda genç sporcular, elde ettikleri deneyim ve kupalarla yeni başarılar hedefliyor.

BALIKESİR’DE DÜZENLENEN YÜKSELEN YILDIZLAR BÖLGESEL KROS ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN KOCAELİLİ...

BALIKESİR’DE DÜZENLENEN YÜKSELEN YILDIZLAR BÖLGESEL KROS ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN KOCAELİLİ KIZ ATLETLER, U18 VE U16 KATEGORİLERİNDE ELDE ETTİKLERİ BİREYSEL VE TAKIM DERECELERİYLE KENTE KUPALARLA DÖNDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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