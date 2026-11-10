Gaziantep Kolej Vakfı ortaokulunda hüzünlü 10 kasım anması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları’nda düzenlenen törenlerle anıldı. Okul bahçesindeki anma etkinliğinin ardından çok amaçlı salonda devam eden program, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı sahne gösterileriyle izleyenlere unutulmaz ve duygulu anlar yaşattı.

Protokol ve katılım:

Törene GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu ile mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri Aysel Tokatlı, Osman Kıratlı, Ali Küçükkınacı, İrfan Elboğa, Galip Renklidağ, Yunus Kıratlı, Esin İncioğlu, Münevver Erpolat, Ayşe Ateş; GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen, GKV Genel Sekreteri Feray Karaca, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile Atatürk’ü anarak programa başladı.

Program içeriği ve sahne performansları:

Tören, Atatürk’ün yaşamını anlatan etkileyici bir sinevizyon gösterimiyle açıldı. İngilizce zümresi tarafından hazırlanan The Immortal Leader sunumu ve Atatürk'ün Ölüm Haberi ve Huzurevi ile Hiç Ölmedin adlı tiyatro oyunları, salonu dolduranları derinden etkiledi. Öğrencilerin hazırladığı eserler arasında Işıklı Dans Gösterisi, Bir Fotoğraftan Fazlası tiyatrosu ile Oratoryo olarak sahnelenen Seni Anlamak öne çıktı.

Programda ayrıca zarif bir Son Balo vals gösterisi ve şiir eşliğinde sunulan Zeybek Gösterisi yer aldı. Koro eşliğinde seslendirilen Atatürk ve Türküler ise salonda hüzünlü ve coşkulu anların aynı anda yaşanmasına neden oldu. Törenin sonunda sahne arkasında ve organizasyonda emek veren öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.

GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet törende Atatürk’ü anmanın sıradan bir anma olmadığını, büyük önderin fikirlerini ve Cumhuriyet değerlerini daha iyi anlamak için bir fırsat olduğunu vurguladı. Genel Müdür Fevzi Gürsel ve protokol üyeleri, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı ve günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı, kuruluş yılı olan 1963'ten bu yana Atatürk'ün izinden yürümeye, bilimi vicdanla buluşturmaya ve çağdaş Türkiye'nin yetişen nesillerini yetiştirmeye devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Eğitim kurumunun düzenlediği tören, öğrencilere tarih bilinci aşılayan, sanatla duyguyu buluşturan bir anma olarak kayda geçti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜNDE GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL OKULLARINDA DÜZENLENEN ANLAMLI VE HÜZÜNLÜ BİR TÖRENLERLE ANILDI. OKUL BAHÇESİNDE DÜZENLENEN ANMA TÖRENİNİN ARDINDAN ÇOK AMAÇLI SALONDA GKV ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAM, İZLEYENLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI.