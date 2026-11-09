Gaziantep kolejde ingilizce öğretmenlerine öğrenci merkezli sınıflar eğitimi

eğitimin amacı ve kapsamı:

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu, IB PYP (Primary Years Programme) vizyonu doğrultusunda eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla ingilizce öğretmenleri için 'Student-Centered Classrooms' başlıklı özel bir mesleki gelişim programı düzenledi. Eğitimde öncelik, sınıf içi öğrenme ortamlarının öğrencilerin merak, ilgi ve bireysel ihtiyaçları etrafında yapılandırılması ve öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlanması olarak belirlendi.

öğrenci merkezli yaklaşımlar:

Eğitim sırasında öğretmenlere; öğrencinin sesinin duyulduğu, bilinçli seçimler yapabildiği ve öğrenme sürecinin sorumluluğunu üstlendiği dinamik sınıf modelleri sunuldu. Katılımcılar, öğrenme materyallerinin ve etkinliklerin öğrencinin merakını tetikleyecek şekilde nasıl tasarlanacağı, değerlendirme ve geri bildirim süreçlerinin öğrenci odaklı nasıl yapılandırılacağı konularında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Program, öğretmenin geleneksel bilgi aktarıcı rolünden çıkarak rehberlik ve yönlendirme yapan bir konuma geçmesini vurguladı.

yönetim değerlendirmesi ve gelecek hedefleri:

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, eğitimin ardından yaptığı değerlendirmede öğretmenlerin gayretlerini överek emeği geçenlere teşekkür etti. Gürsel, kurumun hedefinin öğrencileri yalnızca akademik olarak değil; sorgulayan, kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu alan ve merakı canlı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti. Ayrıca bu verimli eğitimin öğretmenlerin mesleki gelişimine güçlü katkı sağladığını ve sınıflarda daha katılımcı, anlamlı ve öğrenci odaklı deneyimler tasarlama hedefini pekiştirdiğini ifade etti.

Okul yönetimi, IB PYP felsefesine uygun öğrenci merkezli, keşfetmeye dayalı bir eğitim iklimini kurum genelinde yaygınlaştırmaya devam etmeyi ve benzer mesleki gelişim programlarını sürdürmeyi planladığını açıkladı. Bu çalışmaların, sınıf uygulamalarında öğrenen özerkliğinin ve merakın güçlenmesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

GKV ÖZEL İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNDEN "STUDENT-CENTERED CLASSROOMS" EĞİTİMİ