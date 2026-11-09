Rektör Akkaya vize haftasında öğrencilere sıcacık çorba ile moral verdi

rektörün öğrencilerle buluşması:

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversitede vize haftası nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek sıcak çorba ikramında bulundu. Soğuk kış günlerinde gerçekleştirilen bu jest, sınav yoğunluğu yaşayan gençlere küçük ama anlamlı bir mola sağladı.

çorba dağıtımının amacı:

Etkinlik, BARÜ tarafından öğrencilerin sınav stresini hafifletmek ve kampüs içinde dayanışma duygusunu güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Rektör Akkaya çorba dağıtımı sırasında öğrencilerle sohbet ederek onlara vize sınavlarında başarılar diledi ve moral verdi.

kampüs ortamına katkısı:

Bu tür uygulamalar, öğrencilerle yöneticiler arasındaki iletişimi kuvvetlendiriyor ve sınav dönemlerinde küçük desteklerin bile motivasyonu artırabileceğini gösteriyor. Bartın Üniversitesinde yapılan bu anlamlı etkinlik, hem öğrencilerin hem de kampüs hayatının iyileştirilmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA, VİZE HAFTASINDA ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMAYARAK, KENDİLERİNE ÇORBA İKRAMI YAPTI.