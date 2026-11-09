Kütahya'da küçükler Kur'an serüvenine besmeleyle adım attı

Bed-i Besmele ile ilk adım: çocuklar Kur’an eğitimiyle buluştu

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Dr. Osman Konur Kur’an Kursu tarafından düzenlenen Bed-i Besmele programı, Nuri Olçar Camii'nde gerçekleştirildi. Programa 70 öğrenci katıldı ve katılımcılar için dualar okundu. Etkinlik, kursun yeni dönemine başlayan çocukların Kur’an-ı Kerim ile tanışmasını amaçladı.

Programın içeriği ve manevi yönü:

Etkinlik boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve öğrencilere yönelik kısa etkinliklerle başlangıç heyecanı pekiştirildi. Organizasyon, çocukların dini metinlerle tanışmasının yanı sıra bu sürecin manevi boyutuna dikkat çekti; programda, küçük yaşlarda Kur’an eğitimi almanın aile ve toplum üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapıldı.

İl Müftüsünün mesajı ve teşekkür:

Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, Bed-i Besmele programlarının çocukların dini ve manevi değerleri benimsemesinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. İzmirli, eğitim sürecinde öğreticiler ve ailelerin sorumluluklarına değinerek, öğrencilere sevgi, şefkat ve ilgiyle yaklaşılmasının önemine işaret etti. Müftü ayrıca, programın hazırlanmasında emeği geçen kurs öğreticilerine, katılan öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi; düzenleyenler ve katılımcılar, çocukların eğitim yolculuğunun hem öğretici hem de ahlaki yönlere katkı sağlayacağı temennisinde bulundu.

KÜTAHYA’DA 70 ÖĞRENCİ BED-İ BESMELE HEYECANI YAŞADI