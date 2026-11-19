Operasyonun detayları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, "kripto yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı değerlendirildi. Yapılan çalışma sonucunda Gaziantep merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Manisa, Şırnak, Erzurum ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon kararı alındı.

Operasyon kapsamında toplam 17 adrese baskın düzenlendi ve farklı adreslerde arama yapıldı. Aramalarda örgütün faaliyetlerine ilişkin dijital ve fiziksel deliller toplandı; soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İddialar ve tespit edilen tutar:

Soruşturmada şüphelilerin, suç örgütü kurup bilişim sistemlerini kullanarak yüksek getiri vaadiyle yatırımcıları ikna ettikleri ve bu yöntemle para topladıkları değerlendirildi. Yapılan mali incelemede şüphelilerin banka hesaplarında ve işlem hareketlerinde toplamda 3 milyar 200 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi.

Ele geçirilen deliller ve yargı süreci:

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 13 cep telefonu, 16 SIM kart, 25 banka kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Adli işlemler tamamlandıktan sonra şüpheliler adli mercilere sevk edildi; sevk edilenlerden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma ve kovuşturma sürecinin devam ettiği belirtilirken, soruşturmayı yürüten birimler dolandırıcılık yöntemleri ve toplu para hareketlerine ilişkin incelemeleri derinleştirmeye devam ediyor.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI