Gaziantep OSB’den dünya ölçeğinde atıksu arıtma yatırımı

Gaziantep OSB yeni atıksu tesisiyle su yönetimini büyütüyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB), nihai kapasitesi günlük 250 bin metreküp olacak Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile büyük ölçekli ve çevre odaklı bir yatırımı hayata geçiriyor. Proje, planlanan yönüyle dünyanın en büyük ikinci endüstriyel kapasiteli arıtma tesislerinden biri olması hedefiyle öne çıkıyor ve bölgedeki sanayinin su yönetimini yeniden şekillendirecek.

İhale takvimi ve ilk etap kapasitesi

Projenin ilk etabı, günlük 125 bin metreküp arıtma kapasitesiyle başlayacak. Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek yaptığı açıklamada, bu ilk etap yapım ihalesinin 30 Ekim 2026 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde gerçekleştirileceğini belirtti. Tesis, kademeli olarak nihai kapasiteye ulaşacak şekilde planlandı.

Teknoloji ve su geri kazanımı

Tesis, fiziksel, kimyasal ve ileri biyolojik arıtma proseslerinin yanı sıra ozonlama ve ileri filtrasyon sistemleriyle donatılacak. Başkan Şimşek, planlanan uygulamalar sayesinde günlük 40 bin metreküp arıtılmış suyun geri kazanılarak sanayide yeniden kullanılmasının hedeflendiğini söyledi. Geri kazanılan suyun uygun endüstriyel alanlarda değerlendirilmesi, su arz güvenliğini güçlendirirken uzun vadede üretim maliyetlerinin azalmasına katkı sağlayacak.

Gelişmiş arıtma teknolojileri, yalnızca atıksuların çevreye verilmesini önlemeyecek; aynı zamanda suyun döngüsel kullanımını yaygınlaştırarak kaynak verimliliğini artıracak. Bu yaklaşım, sanayi tesislerinin su taleplerine daha dayanıklı bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

Çevresel etki ve bölgesel uyum

Yatırım, çevresel sorumluluk ve sürdürülebilir üretim hedefleriyle örtüşüyor. Projenin uygulanması sırasında su tüketiminin azaltılması, doğal kaynaklar üzerindeki baskının hafifletilmesi ve çevre dostu üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması öncelikli amaçlar arasında yer alacak. Bu bağlamda yatırım, hem çevresel performansı iyileştirecek hem de sanayinin rekabet gücünü destekleyecek.

Ayrıca proje, Nizip Çayı-Samözü Deresi-Hancağız Barajı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı ile uyumlu yürütülecek çalışmalar çerçevesinde Samözü Deresi üzerindeki kirlilik yükünün azaltılmasına katkı sağlayacak. Böylece su ortamlarının korunması ve su ekosistemlerinin sağlığının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Gaziantep OSB'nin bu yatırım hamlesi, üretim gücünü çevresel sorumlulukla birleştiren bir sanayi yaklaşımını güçlendirecek nitelikte. İleri arıtma uygulamaları ve geri kazanım kapasitesiyle tesisin, bölgedeki su yönetimi ve sürdürülebilirlik hedeflerine somut katkılar sunması bekleniyor.

GAZİANTEP OSB BAŞKANI CENGİZ ŞİMŞEK