Gaziantep'in çarşılarından yayılan aroma: menengiç kahvesi turistlerin favorisi

Gaziantep'te menengiç kahvesinin öne çıkışı

Gaziantep'in yöresel lezzetleri arasında öne çıkan menengiç kahvesi, kenti gezen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Tarihi çarşı ve dükkanlarda hem kuru yemiş olarak hem de hazırlanmış kahve şeklinde sunulan menengiç, ziyaretçilerin kentten götürdüğü yöresel ürünlerin başında geliyor. Kendine özgü aroma ve kokusuyla fark edilen bu ürün, mekanlarda ikram edilmesi sayesinde tüketiciler tarafından yakından tanınıyor.

Tarihi çarşılarda tanışma fırsatı:

Gaziantep'in tarihi çarşılarını dolaşan ziyaretçiler, menengiç kahvesini tadıp satın alma imkânı buluyor. Dükkan sahipleri, menengiçin hem yerel kültürün bir parçası hem de turistlerin tercih ettiği bir hediye olduğunu belirtiyor. Bu süreç, ziyaretçilerin kahveyi deneyimleyip beğenmeleri halinde paketleyip evlerine veya yurt dışına götürmelerine olanak tanıyor.

Üretim süreci ve sezon etkisi:

Üretim krokisini anlatan esnaf, menengiçin Antep fıstığı ağacının aşılanmamış hali olarak başladığını vurguluyor. Mehmet Hilmi Bağcı işletmelerinde uyguladıkları yöntemi özetleyerek, "Menengiç, Antep fıstığının aşılanmamış hali. Aşılanıp fıstık haline geliyor. Biz bunu işletmemizde kavurarak macun haline getirip kahve yaparak müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz" diyor. Bağcı, menengiç kahvesinin yılın her dönemi ilgi gördüğünü ancak soğuk günlerde talebin arttığını ekliyor: "Kahvemiz soğuk kış günlerinin vazgeçilmezidir. Vatandaşlardan yoğun ilgi var."

Benzer bir tarif veren Bülent Bilici de menengiçin aşılanmamış fıstık ağaçlarından elde edilen tohumların kavrulup çekilmesiyle kahve haline getirildiğini anlatıyor. Bilici, "Menengiç kahvesi, Gaziantep'le özdeşleşmiş bir üründür" sözleriyle bölgesel bağa vurgu yapıyor ve kış aylarında satışların arttığını belirtiyor.

Turist deneyimleri ve satış eğilimleri:

Menengiç kahvesinin turistler tarafından nasıl karşılandığına dair örnekler de haberde yer alıyor. Yurt dışından sık sık Gaziantep'e geldiğini söyleyen Ayşe Kızık, her gelişinde menengiç kahvesi alıp beraberinde götürdüğünü belirtiyor: "Alıp beraberinde yurt dışına da götürüyoruz. Misafirlerimize ikram ediyoruz. Tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim."

Aynı şekilde Türkiye içinden gelen ziyaretçiler de kente hem tarih görmek hem de menengiç kahvesi içmek amacıyla geldiğini söylüyor. Yasemin Yavuzarslan örneğinde olduğu gibi, ziyaretçiler çarşı kültürüyle birleşen bu lezzeti tadıp başkalarına da önermeyi sürdürüyor: "Biz buraya tarih görmeye ve menengiç kahvesi içmeye geldik. Herkese tavsiye ediyorum."

Sonuç olarak, menengiç kahvesi Gaziantep'in kültürel ve ticari kimliğinin bir parçası olarak hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Tarihi çarşılarda yapılan tanıtım ve ikramlar, ürünün bilinirliğini ve satışını artırırken, kış dönemindeki artan talep esnaf için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

BÜLENT BİLİCİ