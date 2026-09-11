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Vali Baruş'tan Akpunar'a ilçeye katkıları için teşekkür

Vali Aydın Baruş, Aziziye Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Emrullah Akpunar'dan ilçedeki çalışmalar, projeler ve hizmetler hakkında bilgi aldı ve teşekkür etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:32

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Baruş'tan Akpunar'a ilçeye katkıları için teşekkür

Vali Baruş'tan Akpunar'a ilçeye katkıları için teşekkür

Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Aziziye Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Emrullah Akpunar tarafından karşılanan Baruş'a, ilçede yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi verildi.

ziyaretin gündemi:

Karşılamanın ardından belediye yetkilileri, ilçede sürdürülen hizmet faaliyetlerini ve projelerin son durumunu Vali Baruş'a sundu. Sunumda altyapı, kamu hizmetleri ve devam eden yatırımlara ilişkin bilgiler aktarıldı.

vali baruş'un değerlendirmesi:

Vali Baruş, ilçenin gelişimine yönelik yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirtti ve Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'a hizmetleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, karşılıklı bilgi alışverişi ve gelecek planlarına ilişkin istişarelerle sonlandı.

Görüşme sırasında kaydedilen notlarda, mevcut projelerin takibi ve gerektiğinde destek mekanizmalarının işletilmesi hususlarında mutabakata varıldığı ifade edildi. İlçe yönetimi ile valilik arasında koordinasyonun sürdürülmesi planlanıyor.

VALİ AYDIN BARUŞ, AZİZİYE İLÇESİNE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARET KAPSAMINDA AZİZİYE BELEDİYESİNİ...

VALİ AYDIN BARUŞ, AZİZİYE İLÇESİNE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARET KAPSAMINDA AZİZİYE BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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