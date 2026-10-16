Gaziantepli Kore gazisi Osman Eker son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Eker, 94 yaşında hayatını kaybetti. Eker için ilçede düzenlenen tören, yakınlarının ve yerel yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Cenaze, İslahiye ilçesi kırsal Ortaklı Mahallesi'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından resmi tören yapılmasıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törene ilçe protokolü, Eker'in ailesi, yakınları, mahalle halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin tamamlanmasının ardından cenaze, Ortak Mezarlığı'nda defnedildi.

Toplumsal yankı ve gazilere saygı:

Yerel toplum temsilcileri ve katılımcılar, gazilerin anısına gösterilen saygının önemine vurgu yaptı. Osman Eker'in vefatı, İslahiye ve Ortaklı Mahallesi'nde üzüntüyle karşılandı; tören, vefa ve minnet duygularıyla gerçekleşti.

CENAZEYE EKER'İN CENAZESİNE İLÇE PROTOKOLÜ, AİLESİ, YAKINLARI, MAHALLE HALKI VE VATANDAŞLAR KATILDI.