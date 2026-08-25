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Gaziantep'te araç bagajında 108 kilo metamfetamin bulundu: 1 kişi gözaltına alındı

Gaziantep narkotik ekipleri, dedektör köpek desteğiyle bir araçta yaptıkları aramada bagajda zulalanmış 3 valizde 108 kilo metamfetamin ele geçirdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te araç bagajında 108 kilo metamfetamin bulundu: 1 kişi gözaltına alındı

operasyonun detayları:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda bir araçta arama yapıldı. Arama sırasında hassas burunlu dedektör köpek desteği kullanıldı ve aracın bagaj kısmında detaylı inceleme gerçekleştirildi.

ele geçirilen madde ve yerleştirme:

Aracın bagajında yapılan kontrollerde, 3 valiz içerisinde zulalanmış halde toplam 108 kilo metamfetamin ele geçirildi. Bulunan maddelerin araç içine gizlendiği tespit edildi.

Operasyon sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

soruşturma ve yasal işlem:

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor ve yetkililer ele geçirilen delillerin incelenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

GAZİANTEP’TE 108 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP’TE 108 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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