Gaziantep'te çatı tartışması tehlikeye döndü: beş katlı binada düşme riski

çatıdaki kavga ve görüntüler:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde bir binanın çatısında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre çatıda bulunan 3 kişiden 2'si arasında başlayan anlaşmazlık, fiziksel arbede şeklini aldı.

görüntülerin içeriği:

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların çatıda birbirlerini ittiği, zaman zaman dengenin bozulduğu ve birkaç kez düşme tehlikesi yaşandığı anlar yer alıyor. Olayın beş katlı bir binanın çatısında gerçekleşmesi izleyenlerde endişe yarattı.

olayın seyri ve bilinmeyenler:

Görüntülerde kavganın neden başladığı açıkça görünmüyor; olayın başlangıcına dair detaylar ve tarafların durumu hakkında henüz net bilgi paylaşılmadı. Kaydedilen anlar, çatılarda yaşanan fiziksel tehlikelere dair uyarı niteliğinde oldu.

GAZİANTEP'TE 2 ŞAHSIN BEŞ KATLI BİNANIN ÇATISINDA KAVGA ETTİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI