Gaziantep'te eş zamanlı baskınlarla kaçakçılık ve uyuşturucu ağlarına darbe

operasyonun genel çerçevesi:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, il genelinde icra edilen müdahaleler sonucu 109 olaya müdahale edilerek toplam 166 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele amaçlı eş zamanlı denetimler şeklinde yürütüldü.

ele geçirilen materyaller ve miktarları:

İncelemede ele geçirilenler arasında 3 bin 862 paket gümrük kaçağı sigara, 279 adet elektronik malzeme ve 24 adet klima yer aldı. Uyuşturucuya ilişkin bulgularda ise 4 kilo 921 gram esrar, bin 501 adet captagon hap, 188 gram metamfetamin, 39 adet sentetik hap ve 150 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Ayrıca, operasyonda 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 5 adet tarihi eser kitap da ele geçirildi. Bu bulgular, hem kaçakçılığa hem de organize uyuşturucu dağıtımına yönelik kapsamlı bir tespit olduğunu gösteriyor.

gözaltılar ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüphelilerden 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 161 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan işlemler ve delillerin değerlendirilmesi neticesinde soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

Yetkili birimler, operasyonların stratejik koordinasyonunun Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağlandığını vurguladı ve benzer denetimlerin süreceğini bildirdi.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCU OLAYLARINA YÖNELİK OPERASYONDA YAKALANAN 166 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI.