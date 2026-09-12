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Kaş'ta 1,5 milyar liralık yatırım ile 50 yıllık su planı

Antalya Büyükşehir'in 1,5 milyar liralık yatırımıyla Kaş'ın 50 yıllık su ihtiyacı hedefleniyor; hal kompleksi ve yangından etkilenenlere yönelik destekler de gündemde.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaş'ta 1,5 milyar liralık yatırım ile 50 yıllık su planı

Kaş için kapsamlı altyapı atılımı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş'ın artan nüfusu ve turizm hareketliliğine bağlı yükselen içme suyu gereksinimini karşılamak amacıyla yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak projelerin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Özdemir, yapılan yatırımların kısa vadeli müdahalelerden ziyade bölgenin geleceğine dönük kalıcı çözümler üreteceğini vurguladı. Ziyaret programında içme suyu deposu, Kaş Kınık Toptancı Hal Kompleksi inşaatı ve 29 Ağustos'ta etkilenmiş mahalle ziyaretleri yer aldı.

1,5 milyar liralık su projesinin teknik detayları:

ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay projenin kapsamını aktardı. Proje kapsamında Kaş Çayköy'de 5 bin tonluk bir su deposu inşa ediliyor. Sistemin su ihtiyacını karşılayışı, sahadaki alt yapı adımlarına göre şöyle planlandı: altı sondajdan her biri 50 litre/saniye kapasiteyle toplam 300 litre/saniye su alınacak, bu su 800 metreküplük bir terfi istasyonuna iletilip depoya basılacak.

Gülebay, bu düzenlemeyle Kalkan bölgesinin yaklaşık 50 yıllık içme suyu ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini belirtti ve projenin güncel maliyetinin 1 milyar 500 milyon TL'yi aştığını aktardı.

toptancı hal kompleksiyle tarımsal ve ticari altyapı güçlenecek:

Başkan Vekili Özdemir, Kaş Kınık Toptancı Hal Kompleksi inşaatını da yerinde inceledi. Özdemir, tesisin yüzde 80'inin tamamlandığını ve şu ana kadar 4 milyarı aşan bir maliyetle yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Proje ile Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerinin tek çatı altında toplanması hedefleniyor.

Özdemir, kalan eksikliklerin giderilmesi için 7 Ekim'de ikmal ihalesine çıkılacağını, ardından tesisin açılışa hazır hale getirilerek bölgenin tarımsal üretim ve ticaret kapasitesinin güçlendirileceğini ifade etti.

yangınzedelere yönelik destek ve taleplerin karşılanması:

Program kapsamında Özdemir, 29 Ağustos'ta Kaş'ta yaşanan orman yangınından etkilenen Palamut ve Çavdır mahallelerini ziyaret etti. Bölge sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Özdemir, yaraların sarılması için belediyenin çalışma başlattığını belirtti.

Ziyarette, yangından zarar gören Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait Tıbbî Aromatik Bitki İşleme ve Değerlendirme Merkezi de incelendi. Özdemir, yangın sırasında kendi çeşme sularını kullanarak müdahalede bulunan vatandaşlara teşekkür etti ve su paralarının mahsup edilmesine ilişkin çalışmanın hızla yapılacağını, bunun Pazartesi günü mecliste görüşüleceğini söyledi.

Ayrıca sera naylonu, fidan desteği ve yangın hidrantları gibi uygulamalarla bölgenin yeniden ayağa kaldırılacağını vurgulayan Özdemir, Antalya genelinde 913 mahalleyi kapsayacak bir yangın hidrantı yatırımı planlandığını belirtti ve belediyenin vatandaşın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

ÖZDEMİR, 29 AĞUSTOS’TA KAŞ’TA YAŞANAN ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN PALAMUT VE ÇAVDIR MAHALLELERİNİ...

ÖZDEMİR, 29 AĞUSTOS’TA KAŞ’TA YAŞANAN ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN PALAMUT VE ÇAVDIR MAHALLELERİNİ DE ZİYARET ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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