Hızlı kötüleşme sepsis işareti olabilir: hangi belirtiler ciddiye alınmalı

Sepsisin tanımı ve kaynak enfeksiyonlar:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu sepsisin, enfeksiyona karşı vücudun verdiği kontrolsüz yanıtın organlara zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan ciddi bir klinik tablo olduğunu belirtiyor. Hraloğlu, sepsisin kaynağı olarak akciğer, idrar yolları, karın içi, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarını işaret ediyor ve enfeksiyonun kaynağı ile hastanın genel sağlık durumunun sürecin seyrinde belirleyici olduğunu vurguluyor.

Belirtiler ve ne zaman acil başvurulmalı:

Sepsisin erken dönemde farklı hastalıklarla karıştırılabilecek belirtilerle başlayabileceğini aktaran Hraloğlu, özellikle ateş veya bazı hastalarda vücut sıcaklığının normalin altına düşmesi, titreme, çarpıntı, hızlı nefes alıp verme, belirgin halsizlik ve bilinç durumunda değişiklik gibi bulguların uyarıcı olabileceğini söyledi. Hraloğlu, enfeksiyon sırasında kişinin genel durumunda kısa sürede belirgin bir kötüleşme meydana geliyorsa bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hangi durumlarda vakit kaybedilmemeli:

Hraloğlu, evde enfeksiyonun sepsise ilerlediğini kesin olarak anlamanın mümkün olmadığını ancak bazı değişikliklerin sağlık kuruluşuna başvurma gerekliliğini gösterebileceğini belirtti. Özellikle nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, aşırı uyku hali, belirgin güçsüzlük veya hastanın genel durumunun hızla bozulması halinde zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Sepsiste erken değerlendirme ve tedavi hayati önem taşıyor.

Risk altındaki grup ve takip önerisi:

Hraloğlu, sepsis riskinin ileri yaştaki bireyler, bebekler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, kronik hastalığı bulunanlar ve ciddi enfeksiyon geçirenlerde daha yüksek olduğunu belirterek, bu gruplarda enfeksiyon belirtilerinin daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Hastaların sık yaptığı hatalardan birinin genel durumdaki kötüleşmeyi yalnızca enfeksiyonun doğal seyri olarak değerlendirmek olduğunu; oysa sepsiste önemli olanın yalnızca ateş değil, genel durumdaki hızlı değişim olduğunu hatırlattı.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI UZM. DR. MÜBERRA HRALOĞLU