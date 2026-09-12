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Türkpol: sınır ötesi güvenlik iş birliğinde yeni model hazırlanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Sivas buluşmasında Türkpol modelini, Ankara’daki zirve ve ortak projeleri ayrıntılarıyla paylaştı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Merve Çelik

Türkpol: sınır ötesi güvenlik iş birliğinde yeni model hazırlanıyor

Sivas’ta Türkiye Yüzyılı buluşmaları ve mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu Sivas'ta düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında parti teşkilatları, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Zorlu, ülke genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen buluşmaların amacını siyaset üstü bir vizyon ve inşa projesi olarak tanımladı.

Programın, parti içinde yeniden bir kucaklaşma sürecini ülke sathına yaymayı hedeflediğini vurgulayan Zorlu, vatandaşlarla doğrudan temasın önemine dikkat çekti.

Ankara’da yapılacak zirve ve hazırlıklar:

Zorlu, Ankara'nın Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildiğini hatırlatarak 29-30 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderlerinin Ankara'da bir araya geleceğini söyledi. Zirvede önemli çalışmaların ve müjdelerin açıklanmasının beklendiğini belirtti.

Dış politikada tam bağımsız Türkiye hedefine vurgu yapan Zorlu, Türk Dünyası ile İlişkiler Başkanlığı görevini üstlenmesinin bu hedefin dış politika ayağındaki sorumlulukları içerdiğini ifade etti.

Türkpol ve ortak projelerin kapsamı:

Gündemdeki başlıklardan biri olan Türkpol yapılanmasına değinen Zorlu, bunun Interpol benzeri, güvenlik birimlerinin iş birliğini sağlayacak bir teşkilatlanma modeli olarak uzun süredir çalışıldığını belirtti. Modelin sınır ötesi güvenlik iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir çerçeve sunması hedefleniyor.

Zorlu, zirvede ayrıca ortak müzekart uygulaması, havaalanlarında Avrupa Birliği’nin ortak geçiş sistemine benzer bir modelin hayata geçirilmesi ve ortak bir banka kurulması yönünde çalışmaların detaylandırılacağını söyledi. Gençlere yönelik olarak pasaportsuz seyahat imkânına zemin hazırlayabilecek bir sistem üzerinde de yoğun talep doğrultusunda çalışıldığını aktardı.

Bu adımların bir zamanlar hayal görülen fikirlerden somut projelere dönüştüğünü vurgulayan Zorlu, ilgili kurumlarla yürütülen çalışmaların ciddi ve kapsamlı olduğunu ifade etti. Konuşmasında, ilk kez burada açıkladığı bir gelişme olarak Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın İş Birliği Konseyinin kurulacağını da duyurdu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI VE ANKARA MİLLETVEKİLİ...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI VE ANKARA MİLLETVEKİLİ PROF. DR. KÜRŞAD ZORLU, MKYK ÜYELERİ VE MİLLETVEKİLLERİNDEN OLUŞAN HEYETLE SİVAS’TA BİR DİZİ PROGRAMA KATILDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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