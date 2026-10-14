Gaziantep’te kadın girişimcilere e-ticaret kapısı açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde yürütülen Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor programı, Ankara, Bursa ve Antalya’nın ardından dördüncü durağı Gaziantep’te gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcıların dijital ticaretteki bilgi ve yetkinliklerini artırmaya yönelik uygulamalı eğitimler ve platform desteklerinin paylaşılmasına odaklandı.

Programda e-ticarete yeni adım atacak kadın girişimciler ile işini dijital kanallarda büyütmek isteyenler bir araya geldi. Gün boyu süren etkinlikte Hepsiburada ekipleri, satış ve büyüme süreçlerinden lojistik ve dijital reklama kadar farklı ihtiyaçlara yönelik deneyimlerini aktardı.

e-ticaret eğitimlerinin odağı:

Katılımcılara yönelik eğitimler arasında mağaza açılışı, ürün listeleme, satış artırma yöntemleri ve yapay zeka destekli içerik üretimi başlıkları öne çıktı. Ayrıca HepsiJET’in lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd’in dijital reklam modelleri hakkında uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı.

Uygulamalı oturumlar sayesinde katılımcılar, kendi işlerinin bulunduğu aşamaya göre pratik ipuçları alma ve doğrudan uzmanlara soru sorma imkânı yakaladı. Eğitimler, başlangıç seviyesinden büyüme odaklı stratejilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

destek paketleri ve koşullar:

Programda Hepsiburada platformunun girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine sunduğu destekler detaylandırıldı. Platformda satış yapan girişimci kadınlar, 1 milyon TL ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indiriminden yararlanıyor. Buna ek olarak katılımcılara HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi imkânı sağlanıyor.

Kadın kooperatifleri için sunulan ayrı ayrı avantajlar arasında ilk 6 ay yüzde 0 komisyon uygulaması ve sonraki dönemde süresiz olarak yüzde 1 komisyon sabitlenmesi yer alıyor; kooperatifler ayrıca ücretsiz kargo desteği alabiliyor.

Program kapsamında aktarılan verilerde, platformda faaliyet gösteren 73 binden fazla girişimci kadın ve 330’un üzerinde kadın kooperatifi olduğu vurgulandı. Bu rakamlar, programın ulaşmayı hedeflediği ölçeği ve etki alanını gösteriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sahadaki deneyimi ile Hepsiburada'nın e-ticaret uzmanlığı bir araya getirilerek, kadınların dijital ekonomiye katılımını artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Katılımcılar, program sayesinde hem teknik bilgi hem de platformun sunduğu ticari avantajlar hakkında somut adımlar atma fırsatı buldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İLE HEPSİBURADA İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN "TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ KADINLARI BULUŞUYOR" PROGRAMI, ANKARA, BURSA VE ANTALYA’NIN ARDINDAN DÖRDÜNCÜ BULUŞMASINI GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİRDİ.