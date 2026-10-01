Dolar 49,0273 +0,02%
Euro 55,5183 -0,05%
Bist 12.093,57 +1,23%
Altın Gram 6.603,28 +0,06%
EUR/USD 1,1301 -0,29%
Brent Petrol 100,59 +2,61%
--°

Gaziantep'te site bahçesinde park halindeki elektrikli araç alevlere teslim oldu

Gaziantep Şehitkamil'de bir sitenin bahçesinde park halindeki elektrikli otomobil sabah erken saatlerde bilinmeyen nedenle alev aldı, kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:51

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te site bahçesinde park halindeki elektrikli araç alevlere teslim oldu

Gaziantep'te elektrikli araç alev aldı

Yangın, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesinde park halindeki elektrikli otomobil sabah erken saatlerde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangının gelişimi:

Araç kısa sürede alev topuna döndü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araç yoğun yanma nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Hasar ve soruşturma:

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayın yaşandığı sitedeki binada da maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yangının çıkış nedeni yapılan ilk incelemelere göre araştırılıyor.

GAZİANTEP&#039;TE PARK HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI.

GAZİANTEP'TE PARK HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fethiye'de sağanak sonrası Fethiye Belediyesi Halk Evi sular altında kaldı
images

Muğla'da afet anında iletişimi sürdürecek taşınabilir mobil haberleşme sistemi h...
images

Eğitim inşaatında çatıda 24 saatlik eylem: işçiler ücretlerini alamadıklarını sö...
images

Karayazı'nın yüksekleri beyaza büründü: Çakmak Dağı'nda ilk kar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli’de sigara kaynaklı yangında bir kişi dumandan yaşamını yitirdi

Aydın sanayisine İtalya'dan şövalye nişanı

Birinci basamakta kadın sağlığı güçlendiriliyor: aile hekimlerine kapsamlı eğitim

Sürdürülebilir koyun projesinde sahada kapsamlı denetimler

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı