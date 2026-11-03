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Gaziantep'te üretim ve teknoloji ekosistemi için yeni köprü: MÜSİAD ile GİBTÜ TTO protokolü

MÜSİAD Gaziantep ile GİBTÜ TTO protokolü, üyelerin Ar-Ge ve teknoloji ihtiyaçlarını üniversite altyapısı ve proje destekleriyle eşleştirecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gaziantep'te üretim ve teknoloji ekosistemi için yeni köprü: MÜSİAD ile GİBTÜ TTO protokolü

protokolün amacı ve taraflar

Gaziantep iş dünyasının Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji ihtiyaçları ile akademik bilgi birikimini bir araya getirmeyi hedefleyen iş birliği protokolü, MÜSİAD Gaziantep Şubesi ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (GİBTÜ TTO) arasında imzalandı. Protokol, imzaları MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu ve GİBTÜ Rektörü ve GİBTÜ TTO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından atılan somut bir iş birliği çerçevesi sunuyor.

kapsam ve uygulama adımları:

İş birliği kapsamında ilk adım olarak MÜSİAD üyesi işletmelerin Ar-Ge, yenilikçilik ve teknoloji alanlarındaki ihtiyaçları tespit edilecek. Bu ihtiyaç analizi sonucunda üye firmalar ile akademik personel, üniversitenin araştırma altyapıları ve laboratuvarları arasında eşleştirme toplantıları düzenlenecek; firma ve laboratuvar ziyaretleriyle saha ve laboratuvar deneyiminin örtüştürülmesi sağlanacak.

Protokol aynı zamanda proje geliştirme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Üyelere kalkınma ajansları, Avrupa Birliği ve diğer ulusal ve uluslararası destek programları konusunda bilgilendirme yapılacak, proje hazırlanması ve başvuru süreçlerine destek verilecek. Ayrıca fikrî ve sınai mülkiyet hakları, patent, lisanslama ve ticarileştirme konularında farkındalık eğitimleri düzenlenecek ve ortak seminer, çalıştay, panel, proje pazarı ile teknoloji günleri gibi etkinliklerle bilgi paylaşımı artırılacak.

gençlerin mesleki gelişimi ve istihdama yönelme:

Protokolün önemli bir bileşeni de öğrenciler ve gençlerin iş hayatına hazırlığına odaklanıyor. Öğrencilerin staj, işletmede mesleki eğitim, bitirme projeleri ve sanayi odaklı tez çalışmaları kapsamında MÜSİAD üyesi işletmelerle eşleştirilmesi planlanıyor. Girişimcilik ve mentorluk faaliyetleri desteklenecek; üyelerin mentör, jüri üyesi veya konuşmacı olarak akademik ve girişimcilik programlarına katkı sunması öngörülüyor.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Furkan Özdurdu, üniversite-sanayi iş birliğinin Gaziantep’in üretim gücü, rekabet kapasitesi ve teknolojik gelişimi açısından kritik olduğunu vurguladı ve imzalanan protokolün üyelerin ihtiyaçları ile üniversitenin akademik ve teknolojik imkânlarını bir araya getireceğini belirtti. Özdurdu, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji alanlarında somut projelere dönüşecek iş birliklerine önem verdiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Şehmus Demir ise üniversitelerin ürettiği bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşmesi gerektiğini; bu iş birliğinin araştırma altyapılarının etkin kullanımı, yenilikçi projelerin geliştirilmesi ve teknolojinin ticarileştirilmesi açısından fırsat sunduğunu kaydetti.

Protokol imza töreninin sonunda MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu tarafından Prof. Dr. Şehmus Demir'e plaket takdim edildi. Taraflar, uygulama adımlarının hayata geçirilmesiyle Gaziantep’in üretim ve teknoloji ekosistemine somut katkı sağlanmasını hedefliyor.

MÜSİAD GAZİANTEP İLE GİBTÜ TTO A.Ş. ARASINDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ...

MÜSİAD GAZİANTEP İLE GİBTÜ TTO A.Ş. ARASINDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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