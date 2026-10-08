Gaziantep'te yan bakma tartışması ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

olayın detayları:

Olay, Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Salih, yan bakma meselesi nedeniyle iki çocukla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 12 yaşındaki H.G. tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan Muhammed Salih, ağır yaralı olarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti.

cenazenin teslimi ve annenin feryadı:

Olayın ardından genç çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan yakınları ve acılı annenin, cenazenin araca konulmasının ardından gözyaşlarıyla aracın peşinden koşması ve feryatları, çevredeki kişilerde büyük üzüntü yarattı. Cenazenin defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği bildirildi.

şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Olay sonrası kaçan şüpheli 12 yaşındaki H.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan zanlının emniyetteki ifade işlemleri ve sağlık kontrollerinin sürdüğü; bu işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlının tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN MUHAMMED'İN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ: ANNENİN FERYADI YÜREK YAKTI