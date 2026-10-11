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Gaziantep'ten gurur: Esra İbanoğlu 2026 dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Prof. Dr. Esra İbanoğlu, Stanford araştırmacılarının hazırladığı 2026 Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesine girerek Gaziantep’e gurur yaşattı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep'ten gurur: Esra İbanoğlu 2026 dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

gaziantep bilim ve eğitim sahnesinde uluslararası tanınırlık:

Gaziantep eğitim ve bilim dünyası bir kez daha önemli bir başarıya tanıklık etti. Prof. Dr. Esra İbanoğlu, hem Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor hem de Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü başkanı olarak akademik çalışmalarıyla öne çıkıyor. Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan 2026 Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine giren İbanoğlu’nun başarısı, kentte ve eğitim camiasında sevinçle karşılandı.

bilimsel katkılar ve uluslararası etki:

Gıda mühendisliği alanına yönelik çalışmalarıyla tanınan İbanoğlu, uluslararası literatüre yaptığı katkılar ve atıf aldığı çalışmalarla dünya genelindeki bilim insanları arasında öne çıktı. Bu tür listelerde yer almak, araştırmaların akademik etki ve görünürlüğünün bir göstergesi olarak kabul ediliyor; İbanoğlu’nun adı hem kişisel kariyerinde hem de temsil ettiği kurumlar açısından prestij yaratıyor. Listede yer alması, Gaziantep Üniversitesi’nin ve GKV’nin akademik profilini güçlendiriyor.

eğitim vizyonu ve yerel yankılar:

Akademik başarılarının yanı sıra İbanoğlu, eğitim alanındaki liderliğiyle de dikkat çekiyor. Görevindeki vizyoner yaklaşım genç araştırmacı ve öğrenciler için rol model niteliğinde. Bu küresel başarı, Gaziantep’teki akademik motivasyonu artırırken, şehirde bilimin ve eğitimin önemine dair farkındalığı da yükseltiyor. GKV ve Gaziantep Üniversitesi camiası için bu tür uluslararası tanınırlık, uzun vadede iş birlikleri ve yeni araştırma fırsatlarına zemin hazırlayabilir.

Prof. Dr. Esra İbanoğlu’nun 2026 listesine girişi, Gaziantep’in bilimsel potansiyelinin görünür hale gelmesini sağlarken; genç nesillere, araştırma odaklı bir kariyerin yerel ve uluslararası alanda nasıl yankı bulabileceğine dair somut bir örnek sunuyor.

PROF. DR. ESRA İBANOĞLU

PROF. DR. ESRA İBANOĞLU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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