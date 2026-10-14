Gaziler ve şehit yakınlarından Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ziyareti

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ve yönetim kurulu üyeleri, şehit aileleri ile gazilere yönelik yürütülen hizmetleri değerlendirmek ve teşekkürlerini iletmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaretin gündemi:

Ziyarette dernek temsilcileri, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile belediye ekiplerinin çalışmalarına teşekkür edip, şehit aileleri ve gazilere sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yusuf Kıyışkan ve yönetim kurulu üyeleri, belediyenin desteklerinin önemine vurgu yaptı.

Belediyenin yanıtı ve taahhüdü:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, ziyaret için Dernek Başkanı Yusuf Kıyışkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Yıldız, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olunacağını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediyesi, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla çalışmalarını vefa, dayanışma ve gönül belediyeciliği anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor."

Ziyaret, kurumlar arası dayanışma ve destek çalışmalarının sürdürüleceğine dair kararlılık mesajıyla son buldu; taraflar, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ MANİSA ŞUBE BAŞKANI YUSUF KIYIŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARI DOLAYISIYLA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ETTİ.