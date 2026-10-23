Dolar 49,7328 +0,02%
Euro 55,7289 -0,04%
Bist 11.043,83 -1,57%
Altın Gram 6.440,07 -0,81%
EUR/USD 1,1202 -0,18%
Brent Petrol 109,52 +0,79%
--°

kargosunu elinden besleyen uzun yol şoförünün sıcak dostluğu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uzun yol şoförü Ömer Tek, dört yıldır yaralı bulduğu kargayı tedavi edip elinden hamsi vererek besliyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kargosunu elinden besleyen uzun yol şoförünün sıcak dostluğu

Uzun yol şoförünün kargayla kurduğu alışılmadık bağ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan uzun yol şoförü Ömer Tek, dört yıl önce yaralı halde bulduğu bir kargayı iyileştirdi. Aslen Rizeli olan Tek, tedavisinin ardından kargayı yanında tutmaya başladı ve o günden beri kuşla arasında dikkat çekici bir yakınlık oluştu.

Karganın günlük alışkanlıkları:

Karga, sahibine son derece yakın davranıyor; elinden yemek yiyor, su içiyor ve zaman zaman çay yanında oturuyor. Tek'in elinden en son hamsi yemesi görüntülere yansıdı. Tek, şakayla karışık 'bizim balıklarımızı yeme' dese de, kargayı elleriyle beslemekten vazgeçmiyor.

Görüntülerin izleyicide bıraktığı etki:

O anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü; videolar izleyenlerin yüzünde tebessüm uyandırdı. Kuş ile insan arasındaki bu sıcak ilişki, hayvanlara gösterilen özenin somut bir örneği olarak öne çıkıyor ve çevredeki insanların da ilgisini çekiyor.

Tek ile kargası arasındaki ilişki, hayvanların doğru bakım ve ilgiyle nasıl güvende ve sevecen hale gelebileceğini gösteriyor. Bu dostluğun görüntüleri, hem bölge sakinleri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından iç ısıtan anlar olarak değerlendirildi.

KOCAELİ&#039;NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE 4 YILDIR BESLEDİĞİ KARGASINA ELİYLE BALIK YEDİREN UZUN YOL ŞOFÖRÜNÜN...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE 4 YILDIR BESLEDİĞİ KARGASINA ELİYLE BALIK YEDİREN UZUN YOL ŞOFÖRÜNÜN GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLERİN İÇİNİ ISITTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ordu’ya yeni çekim merkezi: Gülyalı kordon park’a 80 metrelik yaya köprüsü
images

Bayram Özdemir muhtarlarla buluşup yerel dayanışmayı öne çıkardı
images

Harput'ta cam seyir terasında örgü buluşması
images

Semih İğdigül’den sokak hayvanlarına sevgi ve sorumluluk çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye'de geceyi renklendiren led ışıklı motorlu yamaç paraşütü gösterileri

Uluslararası siyasette güven şartı: Türkiye güvensizlik üzerine kurulu yapıyı reddediyor

Derbide 12. randevu: Okan Buruk’un Fenerbahçe karnesi

çeşme'nin damla sakızında hasat dönemi ve gelecek beklentisi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı