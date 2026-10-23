kargosunu elinden besleyen uzun yol şoförünün sıcak dostluğu

Uzun yol şoförünün kargayla kurduğu alışılmadık bağ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan uzun yol şoförü Ömer Tek, dört yıl önce yaralı halde bulduğu bir kargayı iyileştirdi. Aslen Rizeli olan Tek, tedavisinin ardından kargayı yanında tutmaya başladı ve o günden beri kuşla arasında dikkat çekici bir yakınlık oluştu.

Karganın günlük alışkanlıkları:

Karga, sahibine son derece yakın davranıyor; elinden yemek yiyor, su içiyor ve zaman zaman çay yanında oturuyor. Tek'in elinden en son hamsi yemesi görüntülere yansıdı. Tek, şakayla karışık 'bizim balıklarımızı yeme' dese de, kargayı elleriyle beslemekten vazgeçmiyor.

Görüntülerin izleyicide bıraktığı etki:

O anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü; videolar izleyenlerin yüzünde tebessüm uyandırdı. Kuş ile insan arasındaki bu sıcak ilişki, hayvanlara gösterilen özenin somut bir örneği olarak öne çıkıyor ve çevredeki insanların da ilgisini çekiyor.

Tek ile kargası arasındaki ilişki, hayvanların doğru bakım ve ilgiyle nasıl güvende ve sevecen hale gelebileceğini gösteriyor. Bu dostluğun görüntüleri, hem bölge sakinleri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından iç ısıtan anlar olarak değerlendirildi.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE 4 YILDIR BESLEDİĞİ KARGASINA ELİYLE BALIK YEDİREN UZUN YOL ŞOFÖRÜNÜN GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLERİN İÇİNİ ISITTI