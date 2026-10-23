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Kütahya'da kuaför öğrencileri huzurevi sakinlerine bakım ve dayanışma sundu

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi kuaförlük öğrencileri, öğretmenleriyle huzurevini ziyaret ederek yaşlıların saç ve sakal bakımını yapıp gönüllerine dokundu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'da kuaför öğrencileri huzurevi sakinlerine bakım ve dayanışma sundu

Kütahya'da mesleki eğitim sosyal sorumlulukla buluştu:

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İl Müdürlüğüne bağlı huzurevini ziyaret ederek sakinlerin bakım ihtiyaçlarını karşıladı.

Ziyaret sırasında öğrenciler, huzurevi sakinlerinin saç ve sakal kesimlerini yaparak hem mesleki becerilerini uygulama imkânı buldu hem de yaşlılarla bire bir iletişim kurdu.

uygulama fırsatı ve öğrenme deneyimi:

Bu çalışma, öğrencilere gerçek bir uygulama ortamı sunarken öğretmen gözetiminde pratik yapma olanağı sağladı. Mesleki eğitimle sosyal sorumluluğun birleştiği etkinlik, öğrencilerin özgüvenini destekledi.

toplumsal dayanışma ve kuşaklar arası iletişim:

Ziyaret, huzurevi sakinleriyle kurulan samimi diyaloglar ve küçük bakım müdahaleleriyle duygusal bir paylaşım da yarattı. Etkinlik, toplum içinde kuşaklar arası bağların güçlendirilmesine örnek oldu.

Öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk çalışmaları, hem mesleki deneyimlerini artırıyor hem de yerel topluma katkı sunuyor.

KÜTAHYA’DA KUAFÖRLÜK ÖĞRENCİLERİNDEN HUZUREVİ SAKİNLERİNE ANLAMLI ZİYARET

KÜTAHYA’DA KUAFÖRLÜK ÖĞRENCİLERİNDEN HUZUREVİ SAKİNLERİNE ANLAMLI ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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