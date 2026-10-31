Hemen toparlanıp yolumuza devam edeceğiz, Palut hız farkını vurguladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, evinde karşılaştığı Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın konumunun belli olduğunu ve acil şekilde toparlanmaları gerektiğini söyledi.

maçın dönüm noktaları:

Palut, karşılaşmanın başlangıcında dengenin bozulmadığını ancak maçın seyrini iki duran top golünün değiştirdiğini ifade etti. İlk yarıda daha iyi bir skora ulaşmaları gerektiğini belirten Palut, "İlk yarının en az 2-1 bitmesi gerekiyordu" diyerek hem rakibin huzursuzluğunu artırıp hem de kendi takımlarına coşku kazandırma fırsatını kaçırdıklarını vurguladı.

İkinci yarıda yapılan değişikliklere rağmen maçın kısa sürede 4-0'a geldiğini belirten teknik adam, skorun beklenmedik şekilde geri çevrilemez hale geldiğini aktardı.

hız farkı ve oyuna yansıması:

Palut, maçtaki en belirgin unsurun sahadaki hız farkı olduğunu söyledi. Rakip oyuncuların hem yüksek tempolu koşular hem de uzun menzilli driplinglerle Konyaspor'u zorladığını, bu konuda karşılık vermekte ekip olarak güçlük çektiklerini anlattı.

Bu hız ve tempo farkının takımın oyundan erken koptuğu ve çekildiği bir görüntüye neden olduğu değerlendirmesini yapan Palut, performans açısından ders alınacak çok nokta olmadığını, oyunun erken çöktüğünü belirtti.

Sonuç olarak teknik direktör, "Konumumuz belli, iyi durumda değiliz. Hemen çok çabuk bir şekilde toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek" diyerek ekipten hızlı bir reaksiyon beklediğini açıkladı. Ayrıca Galatasaray'ı tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Palut'un değerlendirmeleri, Konyaspor'un bundan sonraki stratejisini hız ve dayanıklılık ekseninde toparlama gerekliliği üzerine odaklayacağını işaret ediyor. Takımın moral ve saha içi organizasyonunu kısa sürede toparlamak, teknik heyet için öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından, konumlarının belli olduğunu, iyi durumda olmadıklarını belirterek, "Hemen çok çabuk bir şekilde toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek" dedi.