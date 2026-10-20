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Gaziosmanpaşa’da çatı alevleri itfaiyeyi alarma geçirdi

Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezinin çatısında akşam çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yaralanma yok.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziosmanpaşa’da çatı alevleri itfaiyeyi alarma geçirdi

Gaziosmanpaşa’da çatı alevleri itfaiyeyi alarma geçirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve olay yeri çalışmaları:

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı.

Can kaybı ve zarar:

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çatıda çıktığı ve çıkış nedeninin henüz bilinmediği bildirildi.

Gaziosmanpaşa’da AVM’nin çatısında yangın

Gaziosmanpaşa’da AVM’nin çatısında yangın

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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