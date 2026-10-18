Panayır'ın dereboyu tartışmasında Baykal'a sert yanıt: Kurtuluş 'saha konuşur' dedi

Panayır'ın dereboyu tartışmasında Kurtuluş'un yanıtı

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, 35 bin nüfuslu Panayır Mahallesi'nin Dereboyu bölgesinde süren ulaşım ve dere ıslahı çalışmaları üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi. Kurtuluş, muhalefetin bölgedeki sahadaki gerçekleri görmeden değerlendirme yaptığını savunarak çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Baykal'ın iddiaları:

CHP'li Deniz Baykal, bölgede yaptığı açıklamada köprü altından Kent Meydanı yönüne doğru bir çıkış bulunmadığını, mahalleye giriş olmasına rağmen çıkış imkânının olmadığını ifade etti. Bu tespit, mahallenin ulaşım bağlantıları ve dere düzenlemelerine dair kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Kurtuluş'un savunması ve sürecin işleyişi:

Kurtuluş, Baykal'ın sözlerine doğrudan tepki göstererek sürecin basit mesajlarla değerlendirilemeyeceğini söyledi. Kurtuluş'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İki senedir belediye başkanınız buraya uğramadı bile, o zaman aklınız neredeydi? Şahin Biba Başkanımız burada lüzumlu tetkikleri yapıp işleme aldı"

"Ezbere konuşmayı bırakın, vatandaşı yanıltmaya hakkınız yok"

Kurtuluş ayrıca dere ıslahı ve çıkış düzenlemelerinin teknik ayrıntılar gerektirdiğini vurguladı: "Dere ıslahı bir gecede biten bir iş değildir. Fenni etütler, keşif ve mühendislik hesapları titizlikle yürütülmektedir. Şahin Başkanımız, mahallenin çıkış meselesini de bizzat takip etmekte, ilgili müesseselerle istişare halinde çalışmaktadır. Vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için gece gündüz mesai harcanmaktadır."

Kurtuluş, hizmet üretmenin saha ve uygulama gerektirdiğini belirterek siyasi söylemlerin ötesinde icraat vurgusu yaptı: "Biz icraat ehliyiz, lafın değil işin peşindeyiz. Panayır halkı kimin hizmet ettiğini, kimin sadece söz söylediğini çok iyi bilir. Muhalefet, sahaya inmeden, meseleyi tetkik etmeden beyanat vermeyi marifet sanıyor. Oysa hizmet, masa başında değil sahada üretilir. Şahin Başkanımızın azmiyle bu mesele de çözüme kavuşacak, ahalinin çilesi sona erecek."

Bölgede yürütülen dere ıslahı ve ulaşım bağlantıları çalışmaları, mahalle sakinlerinin beklentileri açısından önemini korurken, Kurtuluş'un açıklamaları yerel yönetim hizmetleri üzerinden yükselen siyasi tartışmayı yeniden ön plana çıkardı. Yetkili kurumlarla sürecin takip edildiği vurgulanırken, taraflar arasındaki görüş farklılığı çözümün hızı ve yöntemine dair soru işaretlerini canlı tutuyor.

AK PARTİ OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANI ADNAN KURTULUŞ, 35 BİN NÜFUSLU PANAYIR MAHALLESİ’NİN DEREBOYU BÖLGESİNDEKİ ULAŞIM VE DERE ISLAHI KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNAN CHP’Lİ DENİZ BAYKAL’A SERT SÖZLERLE KARŞILIK VERDİ. KURTULUŞ, BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ VURGULAYARAK MUHALEFETİN SAHADAKİ GERÇEKLERİ GÖRMEDEN AÇIKLAMA YAPMASINI ELEŞTİRDİ.