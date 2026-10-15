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Gazipaşa Mahallesi'nde Yunus Emre Sokak yaya kullanımına açıldı

Bilecik'in Gazipaşa Mahallesi'ndeki Yunus Emre Sokak, 24 Eylül 2026 İl Trafik Komisyonu kararıyla araç trafiğine kapatılarak yaya kullanımına açıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gazipaşa Mahallesi'nde Yunus Emre Sokak yaya kullanımına açıldı

Gazipaşa Mahallesi'nde yeni düzenleme

Bilecik merkezde bulunan, halk arasında "Kafeler Sokağı" olarak bilinen Gazipaşa Mahallesi'ndeki Yunus Emre Sokak, İl Trafik Komisyonu kararına göre araç trafiğine kapatıldı. Uygulama, bölge düzenlemesi kapsamında esnaf talepleri ve yetkili kurumların değerlendirmesi sonucu hayata geçirildi.

Kararın kapsamı ve uygulama:

İl Trafik Komisyonunun 24 Eylül 2026 tarihli ve 2026/40 sayılı kararı doğrultusunda alınan düzenleme ile sokakta trafik akışı sonlandırıldı. Kararın ardından ekipler tarafından bölgeye duba ve bilgilendirme tabelaları yerleştirildi; çalışmaların tamamlanmasıyla sokak yalnızca yayaların kullanımına açıldı.

Esnaf talepleri ve çevre sokak düzenlemesi:

Uygulamanın, çevredeki iş yerlerinden gelen taleplerin değerlendirilmesiyle gerçekleştirildiği bildirildi. Öte yandan, daha önce Yunus Emre Sokak ile kesişen Yahyabey Sokak da araç trafiğine kapatılmıştı; bu düzenlemeyle bölgedeki yaya alanları genişletilmiş oldu.

BİLECİK’TE BİR SOKAK DAHA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

BİLECİK’TE BİR SOKAK DAHA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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