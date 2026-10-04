Gazipaşa’da 20 yaşındaki gencin bıçaklanmasıyla ilgili baba gözaltına alındı

Olayın tespiti ve ilk müdahale:

Olay, saat 17.45 sıralarında Gazipaşa'nın İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde meydana geldi. Yangın havuzunun yanında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ön incelemede Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi olduğu saptandı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, tıbbi işlemler için Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturmanın odak noktaları:

Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alıp olay yeri inceleme çalışması yürüttü. Ekipler tarafından olay bölgesinde Bayır'a ait plakasız bir motosiklet de bulundu. Soruşturma Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinasyonunda derinleştirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kız ile görüştüğü için saldırıya uğradığı yönünde bulgular elde edildi. Bu doğrultuda şüpheli olarak tespit edilen genç kızın babası Mustafa Ö. olay yerine yakın evinde gözaltına alındı. Kız B.Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Deliller ve bıçağın bulunması:

Gözaltına alınan Mustafa Ö. ifadesinde olayı kabul etti ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağın yerini jandarma ekiplerine gösterdi. Gösterilen bölgede arama yapan ekipler, olay yerinin yaklaşık 500 metre aşağısındaki ormanlık alanda, bir taşın altında bıçağı buldu.

Ele geçirilen bıçak jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı ve gerekli kriminal incelemeler için gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, delillerin incelemesi ve ifadelerin alınmasının ardından soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

16 yaşındaki kızı ile görüştüğü gerekçesiyle 20 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü